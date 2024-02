Así fue, minuto a minuto, la fuga de presos en Medellín donde mataron a un policía

Un intendente de la Policía fue asesinado mientras intentaba evitar la fuga de 13 presos de un centro de protección transitorio de Medellín.El hecho ocurrió en la madrugada de este 23 de febrero.



Así fue la fuga de presos donde mataron a un policía en Medellín

1. El reloj marcó las 12:30 a.m. y ahí empezó la fuga. Primero se amotinaron los 13 internos para amedrentar y reducir con armas cortopunzantes a los custodios.

2. Posteriormente, el grupo de hombres consiguió reducir a un vigilante de seguridad privada, al que le robaron su arma de fuego.

4. Al lograr llegar a la calle, el grupo de 13 fugados se dispersó.

5. Unos se escaparon en motos, otros en bicicleta y el resto corriendo.

6. La Policía reaccionó, pero uno de los fugados disparó, quitándole la vida al intendente Denis Fernando Morales, de 42 años.

7. Otro patrullero resultó gravemente herido.

“De las 13 personas que se fugaron, 8 estaban recluidos por los delitos de hurto, dos por concierto para delinquir, otros 2 por falsedad marcaria y uno más por acceso carnal abusivo con persona incapaz de resistir”, indicó el coronel Richard Fajardo, comandante de la región 6 de la Policía.

“Aquí el mensaje es muy claro. Esto no es que muere un policía más y no pasa nada. Como alcalde, yo quiero a la Policía. Esto no va a pasar impune. Todas las estructuras criminales van a sentir la operatividad de la Policía y de la Fiscalía”, señaló Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín.



La fuga habría sido apoyada por personas que estaban en la parte externa del centro de protección transitorio.

“El arma de fuego aparentemente es de las personas que están esperando en la parte exterior, es la que se acciona en contra de la humanidad de nuestra Policía Nacional”, agregó el coronel Richard Fajardo.

El intendente asesinado deja a su esposa y a su hija de 10 años de edad.

“Ofrecemos 100 millones de pesos de recompensa para quien nos dé información que permita la captura de los homicidas. En las siguientes horas personalmente estaremos dirigiendo esos operativos con el general Novoa, porque esto no es un hecho más”, concluyó el alcalde de Medellín.

Ocho de los fugados son venezolanos y los otros cinco son colombianos.