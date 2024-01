Vuelve y juega en Medellín: turista extranjero denuncia que fue drogado y robado por una mujer

Continúa la preocupación en Medellín por el aumento de hurtos a turistas, especialmente a los extranjeros. El caso más reciente es el de un turista dominicano a quien drogaron y luego robaron.



En el 2023 se han denunciado 400 casos de robos turistas en Medellín y, lo más preocupante, 5 homicidios.

Uno de los hechos más recientes fue el de un dominicano a quien robaron y drogaron en la ciudad, en la que solo estuvo un día.

Dalfrey Martínez llegó desde República Dominicana hasta Medellín para quedarse durante 21 días. Sin embargo, luego de invitar al apartamento que rentó a una mujer que había contactado por una aplicación de citas su historia tomó otro rumbo.

“Cuando ya me comenzó a besar y eso, es donde recuerdo lo último. Ya ahí yo quedé dormido, me escopolaminó, me drogó”, cuenta Dalfrey Martínez.



Al otro día, sus amigos en Medellín lo llevaron a un centro asistencial y se percataron del robo de dos celulares de alta gama, el televisor de la casa y otras pertenencias avaluadas en unos 3 mil dólares.



“Siento que últimamente estamos volviendo paisaje el hecho de que el turista llegue, que confíe en el residente y que lo roben”, dijo Albert Castrillón, amigo del turista dominicano que fue robado en Medellín.

Hace unos días fue desmantelada una banda en Medellín conocida como los ‘Tarjeteros de Jhorens’, dedicada a hurtar, secuestrar y extorsionar extranjeros. Sin embargo, las autoridades dicen que serían muchas otras las estructuras dedicadas a este modelo delincuencial.