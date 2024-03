Alcalde Galán reconoció fallas en intervención de la Policía y logística durante protestas del 8M

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reconoció que durante las protestas que se realizaron el 8 de marzo, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, hubo fallas en la intervención de la Policía y también en la logística, como la poca iluminación en la Plaza de Bolívar.



Para las ocho de la noche de este sábado, 9 de marzo, se registró que todas las luminarias en la Plaza de Bolívar ya estaban funcionando en completa normalidad.

Enel, a través de un comunicado, informó que los arreglos en este punto de Bogotá iniciaron sobre las 10:30 p. m. del viernes, minutos después de la intervención por parte de la UNDMO (Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden), y que se extendieron hasta las dos de la madrugada del sábado.

Esto se da como una respuesta a lo que había dicho el alcalde mayor de Bogotá respecto a que se había solicitado con días de anticipación el arreglo de las luces en este punto y también como respuesta a las denuncias que hicieron algunas manifestantes en relación a que en la noche del viernes había poca visibilidad en la Plaza de Bolívar.

El alcalde Galán habló de los errores que se pudieron haber cometido.

Publicidad

“Tenemos un problema con la iluminación de la Plaza Bolívar desde hace varias semanas, no es un tema de ayer, es de varias semanas. Eso no fue relevante en otras manifestaciones esta semana porque fueron de día, esta fue de noche, entonces sí fue relevante y es un error no tener la plaza bien iluminada. Hubo un pimponeo entre diferentes entidades para resolver un problema que viene desde hace varias semanas. No vamos a permitir que eso se repita”, afirmó.

Con respecto a si hubo o no exceso de fuerza por parte de la UNDMO, el alcalde mayor de Bogotá informó que este tema es materia de investigación.

En Bogotá tenemos que ser capaces de alzar la voz y manifestarnos sin que haya ningún tipo de violencia.



En el marco de lo sucedido ayer, al final de la conmemoración del #8M, invito a las organizaciones y colectivos de mujeres a que revisemos todas las actuaciones de ayer y que… pic.twitter.com/109ECgL7Gf — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) March 9, 2024