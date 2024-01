Alejandra Murgas, de Noticias Caracol, y otras periodistas denuncian acoso de hombre que fue militar

La presentadora Alejandra Murgas y varias periodistas de Noticias Caracol han denunciado el acoso del que son víctimas por parte de un hombre que fue militar y desde hace cinco meses se para en las afueras de las instalaciones del Canal Caracol.



La historia de acoso comenzó a principios de agosto con una carta que parecía inofensiva, estaba dirigida a Alejandra Murgas, presentadora de Noticias Caracol. Con los días, más cartas, chocolates, flores, peluches y otros regalos comenzaron a llegar a la redacción. Pero, ante la negativa del personal de seguridad de recibir esos detalles, el remitente comenzó a frecuentar las afueras de las instalaciones del canal.

“Desde vigilancia me decían que hacía que hablaba por teléfono conmigo, decía que yo le había pedido que me viniera a recoger, que él me estaba esperando porque yo le solicité que viniera a recogerme”, cuenta Alejandra Murgas, presentadora de Noticias Caracol.

Desde entonces, el hombre, que se identifica en las cartas como Alfredo Navas Alvis, hace presencia a diario en Caracol Televisión. En las cámaras de seguridad del canal y en los alrededores se le ve desde la madrugada y hasta altas horas de la noche, con flores, tomando café, hablando por teléfono y hasta dormido.

“Básicamente estoy por cumplir cinco meses desde que este señor ha estado siguiéndome y acosándome, porque para mí es un evidente acoso desde el momento en el que yo tengo que cambiar mi rutina. Ya no puedo salir por la entrada normal, no tengo tranquilidad a la hora de llegar. Viajé a un cubrimiento que tenía en Barranquilla de eliminatorias y allá llegó a uno de los puntos de transmisión a la Plaza de la Paz, por supuesto hubo un altercado porque trató de seguirme hasta el vehículo donde yo me movilizaba”, agrega la periodista.



Alejandra Murgas lo denunció por acoso sexual y constreñimiento, pero no pasaron 24 horas de interpuesta la denuncia cuando fue archivada. Luego reactivaron la denuncia por constreñimiento y a la audiencia no se presentó el fiscal.



“Por supuesto, no he visto desde el punto de vista de las autoridades un respaldo como el que uno espera que tengan las mujeres en un caso de estos en el que se sienten expuestas. Hasta el sol de hoy tenemos a este señor afuera del canal tratando de tener información, muchas veces he sentido que lo han minimizado de muchas maneras, desde el momento mismo en el que el fiscal no se presenta ni siquiera a la audiencia acudiendo a un sinnúmero de excusas”, puntualiza Alejandra Murgas.

Según la información que entregaron las autoridades, Alfredo Navas Alvis es exmilitar. Estuvo 20 años en el Ejército y llegó al grado de sargento viceprimero. Aparentemente es casado y con dos hijos. También registra otra denuncia por acoso sexual en el 2022.

El asedio de este hombre ha trascendido a otras presentadoras de Noticias Caracol como Lucía Fernanda Yánez, que para fin de año estuvo en Bogotá y fue abordada por el señor Navas afuera del canal. En los últimos días, la reportera Katrina Melguizovski registró en video cómo este sujeto la siguió en Transmilenio durante su trayecto al canal.

“Este hombre estaba sentado al lado mío, prácticamente recostado encima de mí, con sus piernas pegadas a las mías. Me bajé en una estación de Transmilenio, él se bajó también, ahí cuando sentí que me estaba siguiendo. Creo que esto es importante visibilizarlo porque las mujeres tenemos derecho a andar y caminar, ya sea que estemos arregladas o no, y no recibir opiniones que no hemos pedido como acoso en la calle”, comenta la reportera Katrina Melguizovski.

Si no ha habido una acción contundente de las autoridades ante casos visibles y de mujeres que de alguna manera han podido acceder con mayor facilidad a la justicia, cuánto más sufren a diario cientos de mujeres que padecen la misma tortura diaria sin ningún tipo de respuesta ni protección.

Tres casos de acoso y hostigamiento por un mismo hombre, tres casos que se suman a las 924 denuncias que hay ante la Fiscalía General de la Nación por acoso sexual en 2023, de los cuales hay 31 sentencias y 201 imputaciones, que dejan ver las líneas frágiles de este delito, que en algunos casos califican de galantería o coqueteo y termina desconociendo la violencia que hay detrás.

Mientras tanto, Alfredo Navas Alvis, con varias denuncias y hasta una medida de restricción, sigue esperando la salida de las periodistas en las instalaciones de Caracol Televisión.