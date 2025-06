Rock al parque 2025: conozca la programación y los horarios de las presentaciones

Con el lema 'Bogotá es mi casa, es la casa del rock', la capital colombiana se prepara para una nueva edición de Rock al Parque, el festival gratuito de rock más grande de América Latina. Este año, el evento celebra su vigésima novena edición del 21 al 23 de junio en el emblemático Parque Metropolitano Simón Bolívar, con la participación de 56 agrupaciones de distintos géneros y países.

Organizado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), Rock al Parque 2025 contará con 27 bandas internacionales, 9 nacionales y 20 distritales seleccionadas por convocatoria. El evento tendrá tres escenarios simultáneos: Plaza, Bio y Eco y una oferta paralela de gastronomía, emprendimiento, zonas culturales y transmisión en vivo a través de Canal Capital.

Las bandas que harán parte del festival

El Cuarteto de Nos (Uruguay), Los Cafres y A.N.I.M.A.L. (Argentina), El Gran Silencio y Allison (México), Dismember (Suecia), Madball (EE.UU.), Black Pantera (Brasil), y Viniloversus (Venezuela), entre otros, encabezan el listado de invitados internacionales.

Desde Colombia destacan Don Tetto, La Derecha, Polikarpa y sus Viciosas, Reencarnación y Tenebrarum, acompañadas de una nueva generación de artistas locales como Piel Camaleón, Herejía, Yo No La Tengo, Hermanos Menores, entre muchos más.

Conozca la programación

El festival iniciará cada día a partir de la 1:00 p.m., con presentaciones programadas hasta las 10:00 p.m. el sábado, y hasta las 9:30 p.m. el domingo y lunes. La programación completa por día y escenario ya está disponible y cuenta con actos cuidadosamente curados para todos los públicos: desde el metal extremo, pasando por el punk, hasta el rock alternativo, psicodélico y reggae.

Entre las presentaciones más esperadas están Dismember, El Cuarteto de Nos, Los Cafres, Don Tetto, A.N.I.M.A.L., El Gran Silencio y La Derecha.

A continuación, conozca la programación:

Sábado 21 de junio

Escenario Plaza

2:00 p.m. — Herejía

2:55 p.m. — Tenebrarum

3:50 p.m. — Reencarnación

4:50 p.m. — Hirax

5:55 p.m. — Devasted

6:50 p.m. — Belphegor

8:00 p.m. — Somberspawn

9:00 p.m. — Dismember

Escenario Bio

2:00 p.m. — Mortalem

2:55 p.m. — Okinawa Bullets

3:50 p.m. — Mawiza

4:55 p.m. — Sin Pudor

5:50 p.m. — Polikarpa y sus Viciosas

6:50 p.m. — Parabellum

8:00 p.m. — A.N.I.M.A.L.

Escenario Eco

2:30 p.m. — Dead Silence

3:25 p.m. — Rain of Fire

4:25 p.m. — Cemican

5:30 p.m. — Keep the Rage

6:30 p.m. — Black Pantera

Domingo 22 de junio

Escenario Plaza

2:00 p.m. — Urdaneta

3:00 p.m. — Los Rabanes

4:05 p.m. — Piel Camaleón

5:05 p.m. — Silvestre y La Naranja

6:15 p.m. — Los de Abajo

7:20 p.m. — Piangua

8:20 p.m. — Los Cafres

Escenario Bio

2:00 p.m. — Bat Habits

2:55 p.m. — Chimó Psicodélico

3:50 p.m. — Hermana Furia

4:55 p.m. — Allison

6:00 p.m. — Apolo 7

7:00 p.m. — El Mató a un Policía Motorizado

Escenario Eco

2:00 p.m. — Yo No La Tengo

2:55 p.m. — Viniloversus

4:00 p.m. — Desierto Drive

5:05 p.m. — Buha 2030

6:00 p.m. — Descartes a Kant

Lunes 23 de junio

Escenario Plaza

2:00 p.m. — Hermanos Menores

3:00 p.m. — Animales Exóticos Desamparados

4:10 p.m. — Derby Motoreta’s Burrito Kachimba

5:20 p.m. — El Gran Silencio

6:30 p.m. — Don Tetto

7:35 p.m. — La Derecha

8:40 p.m. — El Cuarteto de Nos

Escenario Bio

2:00 p.m. — Metal Sevicia

2:55 p.m. — Somer

3:50 p.m. — Sin Nadie al Mando

4:45 p.m. — K93

5:40 p.m. — Comeback Kid

6:45 p.m. — Grito

7:40 p.m. — Madball

Escenario Eco

3:00 p.m. — Rex Marte

3:55 p.m. — Carmen Sea

5:00 p.m. — The Monic

6:10 p.m. — Bala

