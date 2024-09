Así puede aplicar a subsidios de vivienda que dará Alcaldía de Bogotá, hasta $39 millones

En diálogo con Noticias Caracol en vivo, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, contó detalles de los diferentes temas que más le preocupan a los ciudadanos de la capital del país, como adquirir subsidios para vivienda propia, seguridad, infraestructura vial y movilidad.

En primer lugar, el alcalde se refirió a los subsidios de vivienda que el Distrito propondrá a partir de 5 proyectos. “El tema de la vivienda es una de las principales aspiraciones de los ciudadanos en el país. Bogotá tiene un déficit habitacional cercano a las 336.000 personas que no tienen vivienda o que estas viviendas no cumplen un estándar mínimo”. Para ello, el alcalde propone un plan de vivienda integral: “nuestra meta es llegar a $970.000 millones de pesos en inversión”.

Viviendas VIS Y VIP separadas para los bogotanos

Proyecto preferente: Existen viviendas en las que la ciudadanía ya está activa buscando residencia, y los proyectos están listos o en crecimiento. "Entonces, la gente se inscribe en la Secretaría de Hábitat y hay 2.000 cupos en los que se darán subsidios de hasta 39 millones de pesos. Es decir, aplica para quien tiene una proyección para adquirir vivienda en el año y medio próximo".

Galán añade que quienes comienzan a ahorrar pueden inscribirse para recibir el subsidio, lo que les permitirá acceder a la vivienda. Por otra parte, el constructor de la vivienda sabe que recibirá un subsidio para una de sus viviendas adjudicadas en un proyecto que ya está vigente. “Es un proyecto que busca que la gente que va a acceder a la vivienda en uno o dos años, arranque ahorita el proceso”.

¿Cómo se puede acceder al subsidio?

No se puede acceder a este programa si el ingreso es mayor a cuatro SMLMV, ($5.200.000) ingresos menores, no puede haber recibido otro subsidio del distrito, no pueden tener vivienda propia.

¿A quiénes se prioriza?

Mujeres cabeza de hogar, víctimas del conflicto y jóvenes.

Oferta “Reactiva tu compra, reactiva tu hogar”: Personas que avanzaron en su proceso para tener vivienda, pero les faltó la última etapa para el cierre financiero. "Entonces, para los que quieren acceder hay 1.000 cupos este 2024 y en total serán 75.000; 3.000 de arrendamiento social y 72.000 entre mejoramiento y proyectos que proponemos”, añadió Galán. Es decir que aquien quiera retomar la compra le darán hasta 12 SMLMV, (15.600.000) para que les puedan dar ese crédito en www.habitatbogota.gov.co o llamar al (601) 385 1600 extensión 3008.

Proyecto reducción de la cuota: Cuando ya se haya avanzado en el proceso para acceder a la vivienda, se dará un subsidio de hasta 18 millones de pesos, por 48 meses, cerca de $379.000 pesos mensuales para poder apoyar la cuota, que aplica para el proceso de adquisición. Sin embargo, si una persona ya tiene un crédito de vivienda no aplica, solo funcionaría para las nuevas personas que ingresarán.

Proyecto ahorro para comprar casa: “Aquí vamos a hacer un subsidio de hasta $780.000 pesos mensuales durante un año, para que quienes viven en arriendo pueda pagar con ese dinero el arriendo y eso le libere recursos para poder ahorrar”, añadió Galán. Este proyecto qe empieza en diciembre de 2024.

Proyecto mejoras en la casa: “De esta propuesta ya hemos entregado bastantes mejoramientos este año, pero vamos a multiplicarlo y adicionales tenemos 500 cupos, es hasta 19 millones de pesos. Puede tener otra vivienda, debe ser una zona legalizada, que no tenga problemas como un lugar de alto riesgo no mitigable y llegaremos a 12.000 cupos durante los 4 años de gobierno. Esto le transforma la vida a la gente y es una de las apuestas para garantizar el déficit cuantitativo y cualitativo”.

Requisitos para adquirir los subsidios

No debe superar los cuatro SMLMV ($5.200.000). No ser propietario de una vivienda en Colombia. No haber recibido otro subsidio de vivienda. No tener sanciones por subsidios. Tener un cierre financiero.

Pasos para inscribirse en los subsidios

Las familias se registran en ferias o postulan el hogar. Constructor o banco valida el crédito. Registro de documentos en hábitat. La Alcaldía da el subsidio o arriendo. Escritura incluye el subsidio como pago. Entrega del subsidio de arriendo en 30 días o entrega de la mejora.

Para que esto se aplique, Galán afirma: “Depende de los recursos y ya los tenemos definidos, como los $970.000 millones de pesos en los próximos 4 años, una triplicación del valor que había antes. Por otra parte, tener proyectos de vivienda donde se puedan aplicar estos subsidios, por eso le apostamos a un plan integral para ayudar a la oferta y que haya proyectos en construcción para poder acceder. La apuesta principal es tener recursos, una oferta completa y también habilitación de suelo, lugares para hacer las viviendas”.

Sobre racionamiento de agua: "Tenemos el año más seco en 40 años"

“Tenemos el año más seco en más de 40 años en Bogotá y particularmente en los afluentes del sistema Chingaza que es el que ha tenido un problema. Hoy tenemos 18 millones de metros cúbicos de agua debido a las medidas que no tendríamos si no hubiéramos tomado esas medidas”, afirmó Galán.

Sin embargo, si no llueve en los próximos días, “debemos estar listos para tener que tomar nuevas decisiones (…) Podríamos llegar a una figura similar a la que tuvimos hasta el mes de junio, tener racionamiento todos los días pero cada zona un día durante 9 días para que el ciclo se cumpla en 9 días y no en 18 como está ahora", añadió Galán.

Sobre seguridad: "Hemos tenido un aumento en la extorsión y los homicidios"

“Hemos tenido unos resultados positivos y en otros problemas complejos. Primero, hemos logrado bajar los hurtos en Bogotá de manera significativa. Dentro del sistema de Transmilenio disminuimos a la fecha el 34% de hurtos dentro del sistema. Reducir el hurto a comercios, viviendas, bicicletas, pero hemos tenido un aumento de la extorsión y de homicidios. Se produce en parte por los golpes que le hemos dado a la organizaciones criminales”.

Adicional, añade que toca aumentar la fuerza pública y mantener el esfuerzo de la Policía para recuperar la seguridad.

Cupo de endeudamiento: sería 9.5 millones de pesos

"9.5 billones de pesos, tenemos una apuesta principal para la renovación de la flota de Transmilenio, la construcción de dos troncales nuevas, la Avenida Cali, la Carrera 68 y la ampliación de la caracas, lo que requiere más vehículos y renovación de la flota.

Avanzar en grandes proyectos que estamos sacando adelante a partir del plan de desarrollo, como la construcción de la vía suba-cota, las villas, la calle 13, prolongación de la 63, entonces necesita de ese cupo de endeudamiento para materializarse".

