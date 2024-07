Con bate en mano, hombre llegó a un almacén de cadena para exigir una devolución

En un almacén de cadena de la ciudad de Bogotá, se registró un lamentable incidente de violencia. Un hombre armado con un bate increpó a una cajera por problemas relacionados con la devolución del dinero de unos productos que había regresado al almacén y no se le efectuó a tiempo.

El suceso fue captado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando opiniones divididas entre los usuarios.

¿Qué se ve en las imágenes?

En las imágenes, el individuo visiblemente alterado golpea la barra transportadora de la caja mientras expresa su frustración por la atención recibida. Además, insulta y amenaza a los empleados del supermercado, prometiendo regresar al día siguiente si sus demandas no son atendidas.

Durante su recorrido por el establecimiento, se observan daños como cristales rotos y líquido derramado, alimentando la especulación sobre el alcance de su comportamiento.

¿Qué dice el hombre?

El hombre explica que su agresiva reacción se debe a problemas con el reembolso de dinero por la devolución de dos televisores comprados en ese almacén. Asegura que ha enfrentado meses de espera y pagos de intereses sin respuesta adecuada por parte del personal del almacén.

Al final del video, el hombre le habla a la cámara que capturó el suceso y explicó por qué su razón de hacer esta acción dentro del establecimiento. “Compré dos televisores, uno de 55 pulgadas y uno de 75 pulgadas. Por mala atención los devolví y me dijeron que en 15 días hábiles le devolvemos la plata. Llevo dos meses pagando los intereses y no los han devuelto y me dicen que eso está en escalamiento y nadie me responde, por eso estoy aquí tratando de recuperar esta vaina. Nadie le responde a uno”, afirmó el hombre.

Por el momento, se desconoce si se han tomado medidas legales contra el individuo y su paradero sigue siendo incierto.

¿Qué dice el almacén?



En entrevista con el diario El Espectador, la empresa de cadena afirmó que “La solicitud de retracto del cliente fue atendida y el dinero ya le fue entregado. Rechazamos actos como estos de amenaza a nuestros empleados e irrespeto tanto a estos como a nuestros clientes, y de daños a las instalaciones”.

Derechos del consumidor