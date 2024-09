Familia de Laura Villamil tras carta de dueño de Andrés Carne de Res: "Muy tarde ya"

Varias reacciones ha generado una carta que Andrés Jaramillo, dueño de Andrés Carne de Res, le escribió a la bailarina Laura Villamil, quien sufrió quemaduras en el 80% del cuerpo en medio de un show que realizaba en el restaurante de Chía.

“La poeta eres tú”

Así se titulaba la carta que fue publicada este domingo 15 de septiembre, al cumplirse casi un mes del accidente laboral sufrido por la joven bailarina.

“La vida te puso ante los ojos de todos en el arte de la danza, ese será tu camino y nosotros el apoyo a ese renacer y vuelo que celebramos como reflejo del acto valiente de sobrevivir semejante contingencia”, se lee en el escrito de tres páginas.

“Alentamos en ti la imagen maravillosa del guerrero feliz, oficio que la vida nos regala permaneciendo allí dentro de nosotros presto a darnos la mano, no podemos postrarnos en el dolor y la infelicidad, batallaremos en esa lucha con esa fortaleza mítica, como en mi caso ha sucedido siempre, mil batallas para salir adelante”, se aprecia en otro fragmento.

¿Por qué se pronuncia un mes después de lo ocurrido a Laura Villamil?

En la carta, el dueño de Andrés Carne de res escribió: “La reciente noticia de vida que fue la del reabrir de tus ojos, consideré era el momento y la señal adecuados para hacer presencia física y hacerle saber, reiterando a tu familia de nuestro permanente pensamiento e interés en tu evolución médica, de nuestros ruegos y oraciones, sin escatimar esfuerzo alguno para tu restablecimiento pleno, bienestar y salud”.

También dedicó un fragmento a la familia de Laura Villamil: “La solidaridad es el camino y esto es lo que te podemos ofrecer. Comprendemos y nos solidarizamos con todo el dolor, el amor y el apoyo de tu familia, papá, mamá y hermanos. No reconciliarnos no conducirá a ningún final feliz. Nuestras manos solo tienen la intención de abrazar el futuro feliz para todos, para nuestro trabajo incansable y para las ganas de seguir danzando.

Familia de Laura Villamil se pronuncia sobre carta

Santiago Villamil, hermano de Laura Villamil, le contó a Noticias Caracol en vivo que este domingo, cuando su papá llegó a la Fundación Santa Fe para cuidar de la joven, “estaba Andrés Jaramillo. Traía una carta, que fue la que se publicó, y traía un cuaderno y una imagen del Divino Niño. Habló con mi papá”, quien “le pidió a Andrés Jaramillo que no desamparara a los funcionarios ni a los artistas”.

Para Santiago, “se me hace muy tarde la preocupación. Un mes después se acercó el dueño a ver cómo estaba mi hermana. Pienso que de pronto pudo ser por la presión, por el cierre, por las sanciones, por muchas cosas que pasaron”.

“Mi papá también le dijo que muy tarde porque no sentimos el acompañamiento. Para mí es muy tarde ya”, porque “si en un principio no se preocuparon por una funcionaria, ya uno qué puede pensar de eso”, agregó.

Reveló que le había leído la carta a su hermana, “pero no me siento a gusto con que después de un mes vengan con un poema y un libro, no me siento bien. Le agradezco el detalle que tuvo el señor Andrés en venir, pero todo esto se hubiera evitado si hubiéramos actuado bien”.

Reacciones en redes

A través de redes, hay múltiples mensajes de rechazo a la carta que redactó el dueño de Andrés Carne de Res.

“Solo hasta que le cerraron el antro se le ocurrió ‘solidarizarse’”; “Esa solidaridad debe ir acompañada por lo menos con unos 2.500 llones, claro que sí”, “Chat GPT no habría podido redactarle una carta más falsa”, y “La verdad es que uno no debe esperar un mes para estas cosas, y menos que sea público, desde el primer momento ponerse a disposición de ella y su familia y no escatimar en esfuerzos para su mejoría, no por ser el jefe, sino por humanidad, por ser empático”, dicen quienes rechazaron la carta.

