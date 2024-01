Un nuevo caso de intolerancia en las calles de Bogotá enluta a una familia. En el hecho, Andrés Felipe Murcia, de 25 años, fue apuñalado de muerte frente a su hermana y la discusión previa al ataque quedó registrada por una cámara de seguridad.



De acuerdo con el relato de la familiar de la víctima que presenció la situación y hasta trató de intervenir para separarlos, un sujeto cruza la calle mientras ellos se encuentran en un local y “le dice algo a mi hermano, lo provoca, y mi hermano entra apurado, me entrega su bolso, me dice que le tenga y sale corriendo”.

Ambos pasan de la discusión a los golpes y minutos después uno de ellos cae y, dice la hermana de la víctima, “el agresor se devuelve, lo vuelve a herir y se va”.

Natalia Murcia, la hermana del joven que falleció, denuncia además que un policía pasó por el lugar en el momento de los hechos, pero no los socorrió: “Le pido ayuda y la respuesta de él es que está entregando turno, a mí me auxilian unas personas que no conozco, ellos me llevan al hospital con mi hermano”.

Tras confirmarse el fallecimiento de su hermano, Natalia Murcia afirma que el agresor fue capturado y ella misma lo reconoció en el CAI; sin embargo, el sujeto habría quedado en libertad.



“Yo lo señalé cuando estaba en el CAI, después me llevaron a la URI, yo estoy segura de que él estaba allá porque yo vi sus zapatos. Me llamaron a hacer reconocimiento en la Fiscalía de fotos, también lo señalé, efectivamente también era él, y me enteré ahí, ese día, que él había quedado libre al siguiente día” del crimen, relata la mujer.



De acuerdo con la información de la Fiscalía General de la Nación, el señalado agresor recobró su libertad porque el primer respondiente, un policía que atendió el caso, no presentó un acta de captura y, al parecer, a la persona no se le leyeron sus derechos.

“Este primer informe debe ser dejado a disposición de la Fiscalía inmediatamente se pone a disposición el individuo que fue capturado, al igual que el acta de derechos del capturado, pero en este caso, al parecer, según las investigaciones que se han hecho hasta el momento, esos documentos no obran en el expediente, lo cual genera muchas inquietudes”, señala John Fajardo, representante de las víctimas.

Los hechos ocurrieron en Bogotá el pasado 20 de diciembre de 2023 y aún no hay respuestas, por lo que la familia del joven pide justicia.

“El ente investigador obtuvo el testimonio de tres personas que presenciaron los hechos, tuvo también acceso a los registros fílmicos en los que se observa el momento en el cual la víctima fue herida y, tercero, la abundancia del material probatorio permitió que el fiscal del caso radicara la petición de audiencia de solicitud de imputación, la cual fue fijada por el centro de servicios para el próximo 16 de enero”, comentó Leonor Merchán, directora de Fiscalías de Bogotá, quien aseguró que el indiciado se ha “mostrado interesado en colaborar con la justicia”.

Además, la Fiscalía General de la Nación “compulsó copias contra un uniformado de la Policía Nacional por la presunta omisión de socorro dentro de los hechos que son materia de investigación”.