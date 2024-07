Otra joven fue arrollada en medio de rodada de moteros: el accidente ocurrió en La Calera

Una joven, identificada como Heidy Castellanos, sufrió un grave accidente de tránsito cuando se movilizaba por La Calera con un grupo de moteros.

“No íbamos a alta velocidad, éramos de los últimos”, narró la mujer en diálogo con CityTV. En su recorrido había “como 50 motos, íbamos para el Pueblo Fantasma”, dijo.

Contó que viajaba “con mi esposo, iba de copiloto, íbamos en la vía de nosotros y subía otro grupo de motos, y una moto se salió de la curva y nos chocó”.

Su pareja, Elkin Rojas, dijo que cuando se repuso del golpe “yo alcanzo a ver una moto que está de espaldas, que me impactó a mí ya de pie, pero él quedó lejos, a unos 7 metros. Él prende la moto y se va”.

Sin embargo, una mujer se acercó a ellos. “Me dijo que no había sido con culpa, me dijo que era el esposo, que iban a responder, ella se quedó”, comentó Elkin en CityTV sobre el accidente en la zona donde se movilizaba con un grupo de moteros.

Esa persona “me pidió el número, estuvimos en contacto. A los cinco minutos me envió 200 mil pesos y ya” no supo más de ella ni de quien le provocó graves lesiones a Heidy.

Esta mujer, que trabaja como manicurista, sufrió fractura de codo, “me tuvieron que poner platino, tornillos”.

Sin tener cómo laborar, ha asumido varios gastos para su recuperación y, para colmo, quien le provocó las heridas no aparece.

¿Qué ha pasado en caso de Laura Daniela Gómez y Karen Martínez, arrolladas por moteros?

El caso de esta manicurista ocurre tras la muerte de las dos jóvenes, atropelladas en la vía Sibaté-Soacha por unos moteros que, en vez de auxiliarlas, huyeron del lugar.

Precisamente, dos de los tres implicados se presentaron ante la Fiscalía este martes 2 de julio, cuatro días después de causar el fatal accidente. Otros cuatro también hablaron con las autoridades, pero ellos pasaron antes de que ocurriera la tragedia de las jóvenes, según dijo su abogado.