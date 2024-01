Sendero de Monserrate reabre sus puertas a partir del 31 de enero

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) ha comunicado que a partir del 31 de enero el Sendero de Monserrate reabrirá sus instalaciones para dar la bienvenida a la ciudadanía. Para aquellos que disfrutan del deporte y la naturaleza, esta es una excelente oportunidad para visitar este lugar emblemático de la ciudad.

Le puede interesar: Día sin carro y sin moto en Bogotá: conozca estas recomendaciones

Después de un cierre temporal debido al deterioro de la calidad del aire y los incendios forestales en los cerros orientales, la decisión de reabrir el Sendero de Monserrate refleja confianza. Sin embargo, es crucial seguir las recomendaciones y pautas establecidas. En este sentido, el IDRD comparte las siguientes recomendaciones para garantizar una experiencia segura y saludable para todos los visitantes de este lugar:

Recomendaciones para el subir el Sendero de Monserrate:



Revise los niveles actuales de contaminación en su área antes de realizar ejercicio al aire libre. Siga las recomendaciones de salud del IBOCA (Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en Salud) correspondientes a su lugar de residencia y/o trabajo, especialmente si es gestante, persona mayor o niño menor de seis años. Si los niveles son altos, evite realizar actividades al aire libre.

Si los niveles son altos, evite realizar actividades al aire libre. Manténgase hidratado: consuma agua y evite bebidas azucaradas o gasificadas durante su actividad física.

consuma agua y evite bebidas azucaradas o gasificadas durante su actividad física. Utilice bloqueador solar y gorra para protegerse de la exposición al sol.

Si experimenta síntomas como dificultad para respirar, irritación en los ojos, tos persistente o mareos, absténgase de hacer ejercicio al aire libre y busque refugio en un entorno más limpio.

Las personas con problemas respiratorios preexistentes, niños menores de seis años y personas mayores son más vulnerables a los efectos de la contaminación. En condiciones adversas, se recomienda que estos grupos eviten la actividad física al aire libre y/o consulten a su médico para recibir orientación sobre la realización de actividad física.

Si vive en un área propensa al humo, planifique sus actividades físicas al aire libre en los tramos habilitados de la Ciclovía o elija días con mejores condiciones ambientales.

En caso de presentar signos de alarma, acuda al servicio de urgencias.

Esté atento/a, a las condiciones climáticas y a la calidad del aire en la ciudad para ajustar sus actividades físicas en consecuencia.

>>Lea sobre: Exposición al humo de incendios y al calor puede traer complicaciones de salud: siga estos consejos

Recuerde que está prohibido:

El ingreso de menores con estatura inferior a un metro. El ingreso de animales de compañía, plantas o semovientes. El ingreso de mujeres embarazadas. El ingreso de personas mayores de 75 años. El servicio de ventas. La venta y comercialización de productos alimenticios, así como de otros bienes y servicios durante el recorrido. El consumo de bebidas alcohólicas y sustancias alucinógenas. El ingreso de bicicletas, coches, caminadores, patinetas, zancos. Arrojar basura durante el recorrido (no contamos con canecas). Manipular o recolectar flora o fauna. El porte de cualquier tipo de armas o elementos contundentes. Adelantarse o correr en el sendero, pues esto genera riesgos de accidentes para los usuarios. Utilizar parlantes, megáfonos o cualquier dispositivo de amplificación de sonido. Obstaculizar el tránsito de los demás usuarios.

Horarios para subir al Sendero de Monserrate

De lunes a domingo, el horario de apertura del Sendero de Monserrate es de 5:00 a.m. a 1:00 p.m., con la excepción de los martes, día en el que permanecerá cerrado por mantenimiento. Los domingos, el horario se divide en dos bloques: de 6:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.