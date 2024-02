Sin agua más de 30 barrios de Usme por falla en planta: ¿cuándo se restablecerá el servicio?

La empresa de acueducto de Bogotá informó que más de 30 barrios en la localidad de Usme, en el sur de la capital colombiana, se encuentran sin suministro de agua debido a una falla en la planta El Dorado. Habitantes de la zona se quedaron sin el líquido desde la madrugada de este 4 de febrero.



"Estamos pidiendo que nos traigan el líquido. Estamos sin agua desde ayer por la mañana y no nos avisaron", reclamó una habitante afectada.

La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá informó que se enviaron carrotanques a la localidad de Usme y se espera que próximamente se restablezca el servicio de agua.

La gerente del Acueducto de Bogotá, Natasha Avendaño, recalcó que la falla con el servicio fue inesperada y se generó por un daño en la línea que lleva el agua del embalse a la planta El Dorado. Se cree que las fuertes lluvias de los últimos días aumentaron el caudal y podrían haber causado el desgaste en las tuberías.

"Fue una falla que sufrimos en la madrugada del domingo. Por eso no se pudo avisar, porque no fue algo programado. No fue un corte programado para mantenimiento. Hay un daño en la línea que lleva el agua del embalse a la planta El Dorado, en la localidad de Usme, que es desde la cual sale el agua potable para distribuir en esta zona", explicó Avendaño.



"Les pedimos a los usuarios, por favor, que nos tengan un poco de paciencia. Todos los operadores y los trabajadores de la empresa están desde ayer iniciando el operativo para poder restablecer el servicio lo más pronto posible. Hemos activado carrotanques, pues el equipo está enteramente atento a la acualínea 116 para que los usuarios que necesiten carro tanques puedan recibir el suministro de agua racionado, por sectores", agregó.

¿Cuándo volverá el servicio de agua a barrios de Usme?

"No hemos empezado la reparación del daño porque hay que trasladar el caudal de una planta a la otra. Estamos esperando restablecer completamente el servicio más o menos a más tardar mañana hacia el mediodía", acotó la gerente de la empresa de acueducto.