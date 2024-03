Crecen reclamos a Petro en Tierralta: “Nos estigmatiza más, eso nos dolió en el corazón”

Crece la molestia entre habitantes de Tierralta, Córdoba, que le reclaman al presidente Gustavo Petro por decir que miembros del Clan del Golfo bloqueaban una vía. En el lugar -afirman- había era una protesta de civiles. Quienes estaban manifestando hasta el mismo alcalde del municipio se han pronunciado.



En medio de una intervención en una Asamblea Popular en Tierralta, Córdoba, el alcalde de este municipio, Jesús David Contreras, le reclamó al presidente.

El mandatario local dijo que ellos no son delincuentes, que quienes salieron a bloquear vías en Tierralta eran campesinos que tenían reclamos, no integrantes del Clan del Golfo, como mencionó el Petro durante una intervención, y solicitó que no los estigmatizara.

“Mire, presidente, nosotros llevamos más de 20 años tratando de cambiar y limpiar ese estigma negativo que tenemos aquí y anoche, presidente, ese anuncio que usted hizo (…) Antenoche dijo ‘estamos listos para hacer la paz con el Clan del Golfo’, y estábamos felices. Y noche usted anuncia algo negativo para nosotros”, mencionó el alcalde de Tierralta.

A lo que el alcalde Contreras se refería era a unas declaraciones en las que el presidente Petro señalaba que “el Clan del Golfo bloqueó las vías de acceso a Tierralta” y ordenaba al Ejército atender de inmediato la situación.



“No entiendo cómo, teniendo el Ejército aquí, el Clan del Golfo está tapando vías. ¿Quién tiene el poder aquí? Si el pueblo tiene el poder aquí, el Ejército obedece al pueblo y eso significa que las vías de Tierralta se liberan para el pueblo. No vamos a admitir chantajes ni bloqueos. Qué bonitos”, agregó el presidente.

"Eso de ayer nos dolió en el corazón y quiero decirle, presidente, que eso que pasó ayer ahí fue una desinformación": duro reclamo de líder de Tierralta, Córdoba, luego de que Petro asegurara que un bloqueo en la región era una acción del Clan del Golfo.



Más en… pic.twitter.com/LhXyZepvqW — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) March 20, 2024

Ante esto, el alcalde de Tierralta explicó durante su intervención que “ese anuncio nos estigmatiza más, eso ayer nos dolió en el corazón”, porque lo que realmente “pasó ayer ahí fue una desinformación, ayer lo que había aquí a escasos 5 km era un bloqueo porque a una comunidad no se le ha iniciado una obra”.

Y agregó: “de manera injusta, presidente, esa comunidad de Gramalote ayer fue tratada de delincuente, ellos no son delincuentes”.