Hay malestar entre líderes y campesinos de Tierralta, Córdoba, que estaban en una protesta durante la visita del presidente Gustavo Petro. El mandatario pidió al Ejército despejar las vías que supuestamente tenía bloqueadas el Clan del Golfo. La comunidad respondió que no son paramilitares y pidió al jefe de Estado retractarse.



Todo comenzó con un papel que la directora del DAPRE, Laura Sarabia, le entregó al presidente Petro en medio de su discurso en Córdoba. Luego, el mandatario hizo duras declaraciones.

“El Clan del Golfo bloqueó las vías de acceso a Tierralta y la gente se está retirando por temor. Orden del presidente: el Ejército llega de inmediato y me despeja las vías en Tierralta, orden del presidente”, señaló Gustavo Petro.

El mandatario subió de tono y reiteró que los bloqueos eran propiciados por integrantes del Clan del Golfo: “No entiendo cómo, teniendo el Ejército aquí, el Clan del Golfo está tapando vías. ¿Quién tiene el poder aquí? Si el pueblo tiene el poder aquí, el Ejército obedece al pueblo y eso significa que las vías de Tierralta se liberan para el pueblo. No vamos a admitir chantajes ni bloqueos. Qué bonitos”.



Horas después se conoció un video, grabado por un hombre que se identifica como Luis Emiro Ortega Doria, retirado de la Policía y ahora agricultor, quien aseguró haber liderado las protestas acompañado de líderes de juntas de acción comunal de varias veredas de Tierralta. Molesto, le reclamó al presidente.

“No entiendo el motivo, la razón, por qué el señor presidente Petro nos trata de paramilitares. Somos campesinos, luchadores. Que haga el favor y nos repete. Estamos dando la cara por nuestra comunidad. Si a nosotros se nos va la vía, ¿cómo hacemos para sacar nuestros cultivos?", se escucha decir en el video a Luis Emiro Ortega, líder y agricultor de Tierralta, y otros habitantes del municipio.

Autoridades de Tierralta corroboraron que los bloqueos no fueron organizados por ese grupo armado ilegal sino por la comunidad, la misma que le pidió al mandatario retractarse.

“Estamos aproximadamente desde las 6:00 a.m. y son las 8:00 p.m. y no han llegado. Nos mandan al Esmad, donde hay niños, personas adultas, a maltratarnos quizá, pero nosotros estamos en algo pacífico. Así que señor presidente Petro, le agradezco el favor que ratifique, se eche para atrás a la versión que usted dio, que éramos paramilitares, y no somos paramilitares”, agregó Ortega.

Desde la Gobernación señalan que hubo una confusión con otra información que recibieron de amenazas del Clan del Golfo.

“No podemos confundir una legítima protesta social de los ciudadanos que busca en la reivindicación de un derecho, con la amenaza que hizo el Clan del Golfo para que las comunidades no salieran. Estoy totalmente seguro de que no hacía referencia a los bloqueos de una protesta social legítima que desarrollaban campesinos de la región”, enfatizó Jairo Baquero, secretario del interior de la Gobernación de Córdoba.

La Gobernación dijo que ya hay mesas de concertación con las comunidades para hacer inversiones en la zona.