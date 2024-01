Indígenas atienden incendio en Sierra Nevada: organismos de emergencia dicen que no tienen recursos

Los efectos del intenso verano se siguen sintiendo en varias regiones de Colombia. A pesar de que la mayoría de los incendios forestales han sido controlados, en la Sierra Nevada de Santa Marta no han podido ser extinguidas las llamas.



En el sector de Sabana Crespo, territorio arahuaco en el norte de Valledupar, departamento del Cesar, desde hace varios días los indígenas han intentado controlar un incendio forestal.

“Ese foco que está ahí lo han apagado como cuatro veces, pero se ha vuelto a encender, ha cogido fuerza nuevamente y la comunidad también ha hecho un esfuerzo físico con personas de la comunidad para apagar. Sin embargo, no ha sido suficiente”, comenta Rigoberto Torres, vocero de la comunidad arahuaca.

Bomberos, Defensa Civil, Ejército y Policía tienen disposición de atender de la emergencia, pero están sin recursos para hacerlo. Esta semana no han tenido apoyo de helicóptero con sistema bambi bucket.

“No tenían o no contaban con la parte logística que se necesita para hacer esta incursión. O sea, qué se necesita: hidratación, no todo el personal cuenta con bombas de espalda, no todo el personal cuenta con botas necesarias para este tipo de terrenos, ni mucho menos con guantes”, indica Alexey Petit, comandante de Bomberos de Valledupar.



Una de las grandes preocupaciones de los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta con estos incendios forestales es la afectación a nacederos de agua y arroyos que abastecen afluentes, como el río Guatapurí.



“Como la sequía aún avanza, entonces si se empiezan a quemar los árboles, los bosques como tal, eso afecta para que siga secando el agua. Eso es una afectación grave, en la medida también que se restringe y hay escasez de agua para los animales y para el consumo humano también”, dice Rigoberto Torres, vocero de la comunidad arahuaca.

Las autoridades hacen los cálculos del daño ambiental y planean la recuperación.

"Esta es una zona de protección y se ha afectado flora y fauna importante para los ecosistemas. Esos son daños enormes que no se recuperan tan fácil", subraya Adriana García Arévalo, directora de Corpocesar.

También hay alerta porque en videos que circulan en redes sociales se aprecia que, en otro punto de la Sierra Nevada, se desató un incendio que es atendido por los indígenas koguis.