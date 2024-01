Conozca a Barbarita, la tierna manatí bebé que fue rescatada tras perder a su mamá

Pescadores de El Banco , Magdalena , rescataron a una manatí bebé de dos días de nacida. El animal, que quedó huérfano, fue bautizado como Barbarita y permanece bajo protección del Centro de Fauna Silvestre en el Acuario de Santa Marta.



A pesar de no tener los cuidados de su madre, Barbarita no se rindió ante la adversidad de no poder alimentarse. La neonata contó con la suerte de ser vista y rescatada por pescadores que notaron su soledad y la pusieron a salvo.

“Cuando nosotros llegamos y estaba muy pequeñita, de hecho, es la más pequeñita que hemos recibido. Llegó pesando 15 kilos aproximadamente. Ella llegó con unas lesiones en su cuerpo, son esas líneas que todavía se le pueden notar que son como cicatrices”, dijo Ángela Ávila, médico veterinaria del centro de rescate.

“Estos pescadores mostraron aún más compromiso al estar pendiente de los manatíes de la zona del río Magdalena en El banco y dieron aviso a las autoridades”, comentó Juliet Prieto, bióloga de Corpamag.



Aunque es la más pequeña entre sus compañeros de cautiverio, su alimentación sigue siendo igual de proporcional a la que ellos necesitan.

“Ella actualmente se está alimentado con una fórmula láctea. Es una preparación que se hace con electrolitos y ciertos medicamentos y suplementos que necesita para su nutrición”, contó la bióloga Angélica Llinás

Publicidad

Finalmente, la manatí bebé empieza a pasar por el proceso para consumir alimentos sólidos, lo que muestra el éxito del rescate de Barbarita.