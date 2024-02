Niño de Bolívar suplica por la liberación de su mamá: "No me quiero quedar huérfano"

En un desesperado mensaje al Clan del Golfo, un menor de edad suplicó a los secuestradores la liberación de su madre, presuntamente raptada por esa organización armada ilegal en el sur de Bolívar.



“Señores autodefensas, este video lo hago para que respeten a mi mamá, me la pueden devolver con vida, no tengo padre, no tengo a nadie, no me quiero quedar huérfano. ¿Por favor me la pueden regresar?”, solloza el menor de edad.

La mujer fue plagiada durante una violenta incursión en la serranía de San Lucas, donde varias organizaciones delictivas se disputan el predominio del territorio por los millonarios dividendos de la explotación ilegal de oro.

Yamil Arana, gobernador de Bolívar, informó que “se llevaron amarrados y amordazados a un señor y una señora. La señora es la madre del muchacho y el señor apareció a las 10:00 de la mañana asesinado. Les estamos pidiendo a estos grupos ilegales que respeten la vida de la mujer".

¿Qué grupos ilegales se disputan el sur de Bolívar?

Según el gobernador de Bolívar, esta guerra territorial, de la que también toman parte ELN y disidencias de las FARC, tiene como principales víctimas a civiles indefensos.

“Esos enfrentamientos están causando desplazamientos y víctimas en el sur de nuestro departamento”, dijo el gobernador.

Para el veedor regional de seguridad, Héctor Pérez, la intensificación del conflicto armado, en zona rural de Cantagallo y Santa Rosa no es un asunto exclusivo de la zona aurífera de Bolívar. “Aterrador y grave porque es en todo el departamento. En los Montes de María también están totalmente apoderados los grupos ilegales. En Cartagena vemos a diario los asesinatos".

Para atender esta crisis humanitaria, en la serranía de San Lucas, donde se evidencian las más crudas acciones de violencia, ya hay presencia de 3.500 miembros de las Fuerzas Militares.