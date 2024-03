Operación de carrotanques en La Guajira, suspendida porque no hay pólizas: ¿papeles falsos?

El Gobierno nacional suspendió la operación de los polémicos carrotanques en La Guajira porque no tienen una póliza de seguro en firme. Carlos Carrillo, nuevo director de la UNGRD, señaló que al parecer su antecesor Olmedo López solo presentó cotizaciones y, además, con presuntos sobrecostos.



“Ahora nos encontramos también con que en la entidad no aparecen las pólizas. Si no existe un soporte de la póliza, pues no hay nada que hacer, los carrotanques tienen que quedarse detenidos. Yo aprovecho para pedirle excusas al pueblo de La Guajira, pero los bienes del Estado tienen que estar asegurados”, subrayó.

Carlos Carrillo hizo énfasis en que no hay claridad sobre si la póliza para el funcionamiento de los carrotanques en La Guajira se pagó y no aparece o si definitivamente no hay, pues “en primera instancia se habla de un monto global y luego aparece en medios de comunicación una cotización desglosada donde aparecía un pago de las pólizas, pero las pólizas no aparecen”, por lo que ahora se cuestiona si los papeles presentados a la opinión pública por la entidad en cabeza de Olmedo López eran falsos.



A esta denuncia, el nuevo director de la UNGRD le sumó el dato de que son en total 80 carrotanques, no 40, los que fueron adquiridos por la entidad.

“En la preparación del debate que teníamos encontramos esta información: primero, no se trata de 40 carrotanques, se trata de 80 carrotanques. Ya se hizo la entrega de 25 más y están pendientes por entregarse los demás (…) Es otro proveedor, pero debo decir que no es un proveedor que dé demasiada confianza”, dijo Carrillo en entrevista con Noticias Caracol Ahora.

Otra de las polémicas con estos carrotanques con los que se pretende suministrar agua a comunidad de la Alta Guajira es de dónde saldrá el líquido.

“El problema del agua en La Guajira es estructural. No solamente se trata de mover el agua de un lugar a otro, sino de que no está disponible y esa agua hay que adquirirla en uno de los acueductos o en un pozo profundo, o en algún lugar, y esa agua no está disponible. Entonces, aparte del problema de planeación con los costos de los carrotanques, pues nunca estuvo claro, hasta lo que he podido ver, de dónde va a salir el agua”, puntualizó Carrillo.