¿Carrotanques fueron un caos y no una solución? Esto dice comunidad de La Guajira

El escándalo alrededor de la compra de 40 carrotanques para llevar agua a poblaciones indígenas en La Guajira tendrá en las próximas horas un nuevo capítulo.



La Contraloría General de la República tomará medidas radicales contra los implicados, entre ellos, el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, UNGRD, Olmedo López. Según la investigación, a la que tuvo acceso Noticias Caracol, el contrato fue hecho a la medida de la empresa que se lo ganó y las firmas que participaron en la convocatoria tenían relación entre sí.

Por eso, el organismo ordenó abrir juicio de responsabilidad fiscal y anunció que embargará todos los bienes de los funcionarios y exfuncionarios salpicados por el escándalo.

Mientras la Contraloría anuncia medidas en La Guajira, las comunidades aseguran que los carrotanques comprados por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo no están trabajando como esperaban.

Los 40 carrotanques de la entidad han causado todo tipo de discusiones entre alcaldes en ese departamento, como ocurrió el 7 de marzo en una reunión donde algunos mandatarios expresaron que cargar los carrotanques estaba generando problemas con la población.

"En la Comuna 10 no llega mucho el agua, vienen, se me rebotan y me dicen ‘alcalde, venga para acá, ¿cómo así que usted está llenando 40 o 50 carrotanques y nosotros qué?'", señaló Genaro Redondo, alcalde de Riohacha.

La disputa por el agua también ocurre en Maicao y en algunos barrios de Riohacha donde el líquido llega tan solo una vez a la semana o en ocasiones no llega, dicen que los carrotanques poco se ven.

"Aquí prácticamente tenemos que comprar el agua y la caneca vale $600 y si nos las traen cuesta $700, pero carrotanque aquí no nos los dan ni regalado, ni vendidos", señaló Naya Palacio, afectada por la falta de agua.

Cuando se conoció el plan del Gobierno, algunos dirigentes de La Guajira advirtieron de los problemas que podría tener, como lo hizo Andreina García, gerente de la Empresa de Servicios Públicos de La Guajira: "No es la cantidad de carrotanques, sino el no tener claro cómo se van a llenar esos vehículos. De nada me sirven 1.000 si no tengo agua potable para echarles".

Para líderes y comunidad, los vehículos de Gestión de Riesgo se han convertido en un caos y no es una solución.