Por cancelación de los Juegos Panamericanos, la Contraloría advierte posible detrimento fiscal

Este jueves, 4 de enero de 2024, la Contraloría lanzó una advertencia con respecto a la decisión de retirar a Colombia de la organización de los Juegos Panamericanos 2027.



El órgano de control advirtió de un posible detrimento fiscal por el dinero que Barranquilla ya giró por cerca de 2.250.000 dólares en el marco del contrato Ciudad Sede, suscrito entre el Ministerio del Deporte, el departamento del Atlántico, la Alcaldía de Barranquilla, el Comité Olímpico Colombiano y la Organización Deportiva Panamericana.

La Contraloría hizo un llamado al Gobierno nacional para que se llegue a un acuerdo con Panam Sports para recuperar los Juegos Panamericanos de 2027 y que no se genere un posible daño patrimonial luego de que la organización haya decidido retirar la sede de las justas a la capital del Atlántico.

Con una carta dirigida al Comité Olímpico Colombiano, Neven Ilic, presidente de Panam Sports, la firma responsable de los Juegos Panamericanos, le notificó a Colombia que Barranquilla ya no sería la sede del evento en el 2027. Según la misiva, la razón es el incumplimiento del pago de los derechos para su organización.

Ernesto Lucena, exministro del Deporte del gobierno anterior y quien más trabajó para que a Barranquilla le dieran esa sede, señaló que la responsabilidad de estos pagos estaba en manos del Gobierno nacional en un 70% y el restante le correspondía a La Arenosa.

Publicidad

Según una fuente de la Casa de Nariño, el presidente Petro no es responsable de la decisión de no pagar ese dinero y ordenó establecer por qué eso no se hizo a tiempo.

Por otro lado, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, dijo que hay tristeza en su ciudad, pero advirtió que ya tuvo una primera charla con el Ejecutivo para buscar soluciones.

En otras noticias que puede leer: