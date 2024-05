La dura batalla de Albita Rodríguez contra el COVID-19: "Por poco me muero"

Durante la pandemia generada por el COVID-19, la artista Albita Rodríguez se refugió una vez más en la música cubana para afrontar los retos de ese difícil momento. En medio de la emergencia sanitaria y mientras trabajaba en su disco Por amor a mi tierra, la cantautora debió enfrentar los estragos de la enfermedad que atemorizaba al mundo.

>>> Le recomendamos: Los escándalos de Fruko: estuvieron involucrados grandes cantantes e incluso su propio hijo

La producción de Por amor a mi tierra fue en vivo, por lo cual debió encontrarse con otros músicos. Al día siguiente, comenzó a sentir un fuerte malestar, y pese a que no quería ir al hospital, su médico de cabecera la envió a un centro médico. "Me dijo: 'te vas a morir'. Me mandó a tomar el pulso y no tenía casi, entonces me fui", describió Albita Rodríguez.

Pedro Antonio Castellanos, amigo de Albita Rodríguez, recordó que en ese momento la artista estaba reacia a consultar y tenía energía para seguir cantando, sin embargo, la falta de capacidad para respirar alertó a sus cercanos.

Publicidad

Al analizarlo en retrospectiva, la intérprete de Fiesta pa' los rumberos, pensó que no lograría ganar la batalla. "Por poco me muero. Estuve muy grave, de hecho yo llamé a mi casa a decir que me iba a morir. Estaba muy mal", aseveró Albita Rodríguez.

"Estuvo muy mal. Gracias a Dios salió bien, pero fue un periodo difícil. En momentos como esos uno se da cuenta de que más preciado que tenemos en la salud", enfatizó Paris Cabezas, CEO de InnerCat music.

Publicidad

Tras unos años de la emergencia médica, Albita Rodríguez, de 61 años, se siente enérgica y con ganas de volver a su natal Cuba, la cual lleva en el alma y en sus canciones.

>>> Puede interesarle:El doloroso día que Esteban Jaramillo perdió a su hermano, el periodista Juan Augusto Jaramillo