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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Cubanos afirman que prefieren una tumba en Colombia que volver a su país

Cubanos afirman que prefieren una tumba en Colombia que volver a su país

Por: Noticiascaracol.com
Actualizado: 29 de sept, 2026
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gaesa cuba
Edificio de Gaesa en Cuba -
AFP

Estas son la historias de varios cubanos con sus familias que recorrieron miles de kilómetros hasta llegar a Turbo. Allí se refugian en alberguen en condiciones difíciles. Hay brotes de diarrea y otras enfermedades.

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Yalisné Domínguez es una cubana con cinco meses de embarazo que está viviendo la misma odisea que cerca de mil 300 compatriotas que prefieren morir en Colombia que volver a Cuba

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