Cubanos afirman que prefieren una tumba en Colombia que volver a su país

Estas son la historias de varios cubanos con sus familias que recorrieron miles de kilómetros hasta llegar a Turbo. Allí se refugian en alberguen en condiciones difíciles. Hay brotes de diarrea y otras enfermedades.

Yalisné Domínguez es una cubana con cinco meses de embarazo que está viviendo la misma odisea que cerca de mil 300 compatriotas que prefieren morir en Colombia que volver a Cuba

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Ella vive de las donaciones de la iglesia y la caridad de la comunidad.



El director de la Interpol en Colombia, coronel Juan Carlos Gómez, afirmó que cada red de coyotes mueve al menos 520 personas al año. Esto les deja ganancias que llegan a superar el millón de dólares por año.

