Luisa Agudelo, la arquera que conquistó las búsquedas de Google en 2024: ¿por qué?

En las últimas horas, Google ha revelado su informe anual 'Year in Search', destacando las búsquedas más relevantes y populares en Colombia durante el 2024. Este informe presenta a los personajes y los temas que captaron la atención del público colombiano a lo largo del año. Entre los nombres más destacados se encuentra Luisa Agudelo , la talentosa futbolista del Deportivo Cali, quien ha tenido un año excepcional, pues participó en torneos internacionales con la Selección Colombia en categorías juveniles y finalizó el 2024 con una convocatoria a la absoluta para el reciente partido de preparación contra Argentina en la fecha FIFA.

Su desempeño ha consolidado su fama entre los hinchas del fútbol, afianzándola como una de las figuras deportivas más buscadas en el país.

¿Quién es Luisa Agudelo?

Con solo 17 años y llamada la Mariposa de la selección Colombia, Luisa Agudelo es conocida por su gran destreza en la cancha. Actualmente defiende el arco del Deportivo Cali, equipo con el que fue campeona del fútbol profesional colombiano. Los Informantes conoció la historia de esta joven promesa del fútbol, quien además es inspiración para cientos de niñas que sueñan con dedicarle su vida a este deporte.

Pese a su reconocimiento, la arquera no ha estado exenta de críticas a lo largo de su carrera y tiene una muy contundente respuesta frente a ellas: “Todo el mundo es humano. Todo el mundo tiene errores. Yo siempre sigo trabajando, si me equivoco, lo quiero mejorar. Si me faltan cosas, lo trabajo”, mencionó la deportista en Los Informantes.

La portera aún no se cree el cuento de la fama y tiene muy puestos los pies en la tierra, pues sabe que aún está iniciando su trayectoria. Sin embargo, con menos de 20 años puede decir que ha sido subcampeona del mundo con la selección Sub-17, dos veces finalista en la Copa América y escogida en varias oportunidades como la mejor jugadora de la cancha.

“’¿Qué significa el arco en su vida?’ Felicidad. Yo me distraigo, me puedo olvidar como de mis responsabilidades y ser yo misma. ‘¿Se ve campeona del mundo?’ Con el poder de Dios, sí”, afirmó en el informativo de Caracol Televisión.

Luisa Agudelo es la arquera estrella del Deportivo Cali que brilla en el fútbol colombiano Fotos: Instagram @luisa_more_27

Luisa Agudelo hoy sueña con vestir los colores de algún club europeo. También aspirar a ser campeona del mundo con la selección Colombia Femenina. Por ahora está cumpliendo el sueño de vivir de su gran pasión: el fútbol.

“¿Alguna vez pensó que iba a vivir del fútbol?’ Sí, cuando yo entré al fútbol como tal dije ‘mami, yo quiero comprarle su casita, su finca y que andemos en una buena camioneta’ y quiero cumplirle todo eso que le dije a mi mamá algún día”, comentó la deportista en Los Informantes.

¿Por qué le dicen la Mariposa?

La hiperactividad que ha caracterizado a la arquera desde que era niña hizo que fuera apodada como la Mariposa por su padrastro. A los 7 años, los profesores de su colegio le recomendaron a su madre que la inscribiera en algún deporte y a los 8 años comenzó a entrenar fútbol.

Foto: Federación Colombiana de Fútbol y Los Informantes

Con su talento y determinación, Luisa Agudelo no solo ha ganado títulos, sino también se ha consolidado como una figura reconocida en el deporte nacional y ahora las cifras de Google lo demuestran.