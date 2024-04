Esta fue la enfermedad que silenciosamente consumió la vida de Heriberto Fiorillo

El periodistaHeriberto Fiorilloera reconocido por muchos por llevar la sangre barranquillera a todos los rincones de su vida; eufórico, apasionado e innovador, el también escritor llenaba de energía todos los lugares en los cuales estaba, sin embargo, una devastadora enfermedad puso en pausa los proyectos que tenían para sus últimos años.



El párkinson, un agresivo trastorno que afecta el sistema nervioso, hizo que la movilidad del periodista Heriberto Fiorillo se redujera significativamente. Pese a que hacía fisioterapia para mermar el impacto de esta enfermedad, su avance fue inevitable.

"Fue muy sorpresiva la noticia de que él estaba sufriendo de esa enfermedad y la verdad en cuanto lo supimos como que nos conectamos mucho más (...) Fue como una velita que se fue apagando, pero teníamos la conciencia clara de que todo fue algo que tuvo un sentido y lo entendíamos", confesó el también periodista Álvaro García.

Su naturaleza trabajadora y un poco testaruda lo hizo querer cumplir sus compromisos como si no estuviera enfermo, pero indicaciones médicas le hicieron dejar de lado lo que más le apasionaba: la escritura.

"Eso le dolió mucho, el no poder escribir más, el no poder tener esa capacidad de concentración, eso para él fue mortal", destacó su esposa, Claudia Muñoz.

A pesar de su marcado deterioro físico, el país seguía reconociéndolo como una de las plumas periodísticas más destacadas a nivel nacional, por ello el Ministerio de Cultura le entregó un galardón donde exaltaban su aporte al arte cinematográfico, literario y teatral en Colombia.

La viuda de Heriberto Fiorillo recordó que en su lecho de muerte, el cronista no quería partir. "Yo le decía: 'Cielo, no quiero que entres en agonía, tú no mereces agonía, no te asustes'".

A las 9:30 p.m. del 29 de mayo del 2023, la vida del icono del periodismo nacional se apagaría de manera definitiva. Aunque a los 71 años sentía que le faltaban cosas, el tiempo no estuvo de su lado, pero sus cercanos se alegraron de que a partir de ese momento pudo descansar de su enfermedad.