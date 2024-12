Décima temporada de Yo Me Llamo estrenará nuevo jurado y presentadora: ¿quiénes son?

Comienza la cuenta regresiva para que los televidentes vean a los dobles de sus artistas favoritos en el escenario de Yo Me Llamo . En 2025, la décima temporada del show sorprenderá a los fanáticos, no solo con el talento de los participantes, sino con los nuevos miembros que se sumarán al querido equipo del programa.

¿Quién será el jurado de Yo Me Llamo 2025?

Se había confirmado que los jurados de la décima temporada de Yo Me Llamo, la cual saldrá al aire en enero de 2025, serían César Escola y Amparo Grisales, quienes durante años han sido parte del grupo que califica a los imitadores.

Los fanáticos del programa estaban ansiosos por descubrir quién sería el reemplazo de Pipe Bueno en el panel, pero este jueves, 12 de diciembre de 2024, el misterio fue develado. El nuevo jurado de Yo Me Llamo es 'El Bombón de la Salsa' Rey Ruiz.

El cantante de origen cubano Reinerio Ruiz Santiago, conocido en el mundo del espectáculo como Rey Ruiz, es una de las figuras más relevantes en el ámbito de la salsa romántica. Este nominado al Grammy Latino tiene dentro de su catálogo de éxitos temas como 'Mi media mitad', 'No me acostumbro', 'Amiga' y 'No me acostumbro'.

¿Cómo se llaman los presentadores de Yo Me Llamo 2025?

El presentador Carlos Calero no estará en la próxima temporada de Yo Me Llamo. En su lugar, para acompañar a Melina Ramírez en esta labor, llegará Laura Acuña, creando una dupla femenina imperdible.

"Ellos siempre se lucen, siempre veré Yo Me Llamo, el mejor programa", "Los esperamos con ansias" y "¡Qué bien, Caracol, maravillosa elección! Laurita y Melina excelentes presentadoras, me encantan", algunos de los comentarios que desató el anuncio.

Esta no es la primera vez que Laura Acuña participa en una producción de Caracol Televisión, puesto que también ha hecho parte del elenco de La Vuelta al Mundo en 80 Risas y La Voz Kids en 2022.

¿Cuándo sale la nueva temporada de Yo Me Llamo?

El estreno de Yo Me Llamo 2025, la décima temporada del reality de imitación más grande de Colombia, será el próximo 7 de enero a las 8:00 p.m. por Caracol Televisión.

Pero este no será el único estreno que enganchará a los televidentes del canal, puesto que también se espera el lanzamiento de producciones como María La Caprichosa, La Venganza de Analía 2 y Nuevo Rico, Nuevo Pobre, entre otros.