¿Quién es el presunto asesino de Dr. Velásquez y cuál era su relación?

El productor musical Dr. Velásquez y su novia Sofía Riascos perdieron la vida en extraños sucesos que aún no son del todo establecidos y por los que hay un confeso culpable. Se trata de Julián Alberto Quintero, un empleado de confianza del famoso.

¿Cuál era la relación entre Dr. Velásquez y Julián Alberto Quintero, quien confesó haberlo asesinado?

Julián Alberto Quintero y Daniel Alejandro Velásquez, más conocido como Dr. Velásquez, tenían una relación de confianza de varios años. Este hombre era el mayordomo del condominio del productor, pero además es el tío de Juliana, la expareja y madre de dos hijos del famoso.

Natalia Velásquez, hermana del paisa, señaló que luego de la separación el productor no tuvo corazón para sacar de sus propiedades a la abuela de su ex y a su tío, por la confianza que tenía en el hombre. "Era su mano derecha, era el mayordomo de la finca", aseguró.

Según se sabe y detalla un informe de Medicina Legal, Julián Alberto Quintero asesinó a Dr. Velásquez y Sofía Riascos en la madrugada del 8 de junio de 2024, luego de que el productor musical estuviera toda la noche anterior reunido con sus amigos. A ambos les propinó un único disparo, ella murió en su cama y él en su casa de recreo.

La Fiscalía resaltó en su momento que Julián y Daniel tuvieron una discusión por "motivos familiares". Sin embargo, la hermana de la víctima asegura que "esto no fue un hecho de rabia, no hay forma, mi hermano no tenía malas palabras a nadie, menos a una persona que invitaba a la iglesia todos los domingos".

John Bedoya, abogado de las víctimas, planteó que Quintero "tenía a su cargo el uso de armas precisamente para la protección de Daniel, y era una confianza que iba más allá del cuidado personal, era una confianza otorgada por el nivel de familiaridad que tenían".

Las sospechas contra el mayordomo de Dr. Velásquez

El mayordomo, aparentemente, pidió ayuda a los empleados de las fincas aledañas por el ingreso de ladrones al condominio; esa fue la información que dio a las autoridades y a los familiares de Dr. Velásquez en esa madrugada.

"Cuando yo lo llamo para hablar con él, él trata de evadir la conversación conmigo y me empieza a decir cosas sin sentido, que vio una sombra, que escuchó un tiro y que hizo un tiro al aire porque vio una sombra. Yo le dijo: 'Julián pero como usted, que estaba con mi hermano, no se da cuenta que a mi hermano lo matan' y me dice que 'estoy con la gente del CTI, me están entrevistando, llámeme ahorita'", narró Clara Velásquez, la otra hermana de la víctima.

Agregó que en la siguiente llamada le daba una versión completamente diferente y que lo que más llamó la atención de sus familiares es que "llega la exesposa de mi hermana, que es sobrina del señor, y lo que hace es darle una abrazo de 10 minutos al tío". Las inconsistencias en su relato hicieron sospechar a las hermanas, pero finalmente el mismo mayordomo se atribuyó el crimen días después.

Julián Alberto Quintero, en la actualidad, permanece en prisión y el caso sigue abierto, pues se esperan nuevos resultados de exámenes toxicológicos y establecer si pudo haber más implicados en el crimen.