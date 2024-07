Detalles del atroz crimen contra el productor Dr. Velásquez y su novia: ¿hubo una pelea?

El cruel asesinato del productor musical Dr. Velásquez y su novia Sofía Riascos conmocionó a la industria musical colombiana. El hombre que trabajó con artistas como Maluma, Blessd y J Balvin era reconocido por su compromiso y humildad, por lo que muchos todavía no pueden explicarse por qué le arrebató la vida uno de sus hombres de confianza.

Julián Alberto Quintero, mayordomo del condominio del productor paisa, días después de la tragedia se declaró culpable del doble homicidio, dejando en shock a los familiares de Velásquez. La víctima y su victimario tenían una especial relación de confianza y familiaridad.

Reconstrucción de las últimas horas de Dr. Velásquez

Todo empezó a las 9:00 p. m. del 7 de junio de 2024, cuando Daniel Alejandro Velásquez -nombre de pila del productor- invitó a sus amigos a compartir con él en su condominio, ubicado en Envigado. Se trata de un lugar conformado por tres propiedades, cercanas entre ellas: su residencia, casa de recreo (en la que tenía su estudio) y otra.

Los invitados fueron el artista El Clooy, el DJ Daniel Burgos, el mánager Juan Camilo Toro; además de su novia Sofía Riascos que, después de un rato, se fue a la residencia a dormir. Todos indicaron que su reunión "avanzó sin ningún tropiezo", aseguró el abogado de las víctimas.

"Llegué a la casa de él como a las nueve y algo, él estaba en una llamada de negocios, nos reunimos para hablar, nos quedamos tomando y hablando, como lo hacíamos normalmente", señaló Carlos Valoyes, más conocido como El Clooy.

¿Cómo terminó la vida de Dr. Velásquez a manos de su hombre de confianza?

Pasada la medianoche, sus amigos abandonaron el condominio y Daniel Velásquez se quedó trabajando en su estudio, acompañado por Julián Alberto Quintero, su mayordomo. Este hombre, además, es el tío de la expareja y madre de dos hijos del productor musical.

Natalia Velásquez, hermana del paisa, señaló que luego de la separación el productor no tuvo corazón para sacar de sus propiedades a la abuela de su ex y a su tío, por la confianza que tenía en el hombre. "Era su mano derecha, era el mayordomo de la finca", aseguró.

El informe de Medicina Legal detalla que el doble homicidio se dio de una manera bastante inusual, pues las dos víctimas estaban en lugares diferentes. Daniel Velásquez estaba en su estudio, mientras su novia Sofía Riascos estaba en su habitación, en la casa en la que también estaban dos hijos del productor y la niñera.

Máximo Duque, médico forense explicó que Sofía Riascos "tiene un impacto de proyectil de arma de fuego" que entra por la parte superior de la mejilla izquierda y sale por la derecha, además de que el proyectil también atravesó su brazo derecho. "Estaba acostada en la cama, posiblemente con la cabeza sobre su brazo, el proyectil entró y salió (de su cabeza) y volvió a entrar y salir (de su brazo). Un solo tiro".

En el caso del Dr. Velásquez, él estaba en la casa de al lado, y según los detalles de Medicina Legal, también recibió un impacto de bala que entró por la nuca y salió por la mejilla derecha. Duque agregó que el productor "pudo haber estado bajo los efectos de la sedación, obviamente combinada con la embriaguez", algo que todavía está por determinarse en los exámenes de toxicología.

Santiago Tobón, abogado de las víctimas, aseguró que con estos datos "se puede concluir que estaba indefenso, casi que no esperándose, no estaba en una riña, no estaba en una confrontación, estaba completamente desprevenido".

A pesar de esto, Manuela Torres, abogada de Julián Alberto Quintero, recordó que "la Fiscalía, en formulación de imputación, afirmó que los hechos habían ocurrido por una discusión que tuvieron por temas familiares".