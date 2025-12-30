Síguenos en:
Gol Caracol  / Cristiano Ronaldo cierra el año con golazo, en Al Nassr; hasta de espalda los mete

Cristiano Ronaldo cierra el año con golazo, en Al Nassr; hasta de espalda los mete

El astro portugués hizo el segundo gol de su equipo en el partido frente Al Ettifaq por la jornada doce de la liga de Arabia. Lo anotó sin querer queriendo. ¡Vea el video!

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 30 de dic, 2025
Cristiano Ronaldo, figura y capitán del Al Nassr.
Cristiano Ronaldo, figura y capitán del Al Nassr.
AFP

