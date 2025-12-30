Cristiano Ronaldo cierra el año con golazo, en Al Nassr; hasta de espalda los mete

Cristiano Ronaldo no descansa ni en vísperas de la celebración de año nuevo. El astro portugués marcó el segundo tanto de su equipo, Al Nassr, en el partido contra Al Ettifaq, válido por la fecha 12 de la Saudi Pro League. El 'Bicho' hizo el gol de manera coincidencial, ya que la pelota le pegó en el cuerpo tras un remate de uno de sus compañeros.

En el minuto 67, Kingsley Coman desbordó por banda izquierda, lanzó un centro al área que tras varios rebotes le quedó a Joao Félix, quien intentó un disparo al arco con la fortuna de que el balón, el cual iba aparentemente afuera, pegó en la espalda de Cristiano, cambiándole la trayectoria y venciendo al portero Marek Rodák. Con este tanto, Ronaldo suma 957 goles en toda su carrera, 41 de ellos en 2025, demostrando que a sus 40 años sigue más vigente que nunca, y que, como él mismo lo dijo, si no sufre ninguna lesión, logrará inevitablemente la legendaria marca de los 1.000 goles.



Vea el gol de Cristiano Ronaldo con la espalda