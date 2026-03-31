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Gol Caracol  / Luto en el fútbol mundial; murió legendario arquero de la 'generación dorada' de Bulgaria

Luto en el fútbol mundial; murió legendario arquero de la 'generación dorada' de Bulgaria

En Bulgaria fue distinguido como uno de los héroes del Mundial de Estados Unidos 1994, donde el equipo 'balcánico' llegó a la semifinal bajo la dirección del técnico Dimitar Penev.

Por: EFE
Actualizado: 31 de mar, 2026
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Borislav Mihaylov con la Selección Bulgaria en el Mundial de 1994 en Estados Unidos.
Borislav Mihaylov con la Selección Bulgaria en el Mundial de 1994 en Estados Unidos.
Getty

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