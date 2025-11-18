Síguenos en::
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Figura de Once Caldas habla de su futuro; "soy el más interesado en que al club le quede algo"

Figura de Once Caldas habla de su futuro; "soy el más interesado en que al club le quede algo"

Uno de los mejores jugadores de Once Caldas rompió el silencio y habló sobre los rumores acerca de su salida del club manizaleño en el próximo mercado de fichajes. ¡Vea lo que dijo!

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 18 de nov, 2025
Once Caldas en un partido de Copa Sudamericana
AFP

