Figura de Once Caldas habla de su futuro; "soy el más interesado en que al club le quede algo"

Muchos han sido los rumores del futuro de Mateo García, figura de Once Caldas en el último tiempo, sin embargo el jugador salió a dar la cara y habló de lo que vendría en su carrera deportiva.

En conversación con el medio 'Las Voces del Fútbol de Manizales', el talentoso volante dejó en el aire si se queda o se va del club. "A ver, eso es algo que yo no puedo responder ahora. Yo fui muy claro en decir que tengo un contrato vigente con el Once Caldas y que la decisión no depende de mí, no es de que yo diga, no, es que yo me voy, no es así. Yo estoy ligado a una institución a la cual me dio muchísimo, me ha dado muchísimo y a la cual estoy sumamente agradecido. Es que siempre dije, el día que yo me vaya quisiera irme siendo campeón, ¿cierto? Este año lastimosamente tampoco se pudo", inició diciendo García.

Seguido a esto, se refirió a la manera en que quisiera que se diera su partida del 'blanco blanco'. "Si se llega a dar la salida, yo creo que la manera de retribuirlo es con algo económico, que sería lo más sensato de mi parte, ante todo el apoyo que Once Caldas me brindó. Once Caldas fue la vitrina mía, fue el equipo que me dio a conocer, y obviamente yo soy el más interesado en que al club le quede algo, por lo menos de mi paso acá. Ahora, no puedo decir si sigo o no sigo."

Mateo García, jugador de Once Caldas X @oncecaldas

El mediocampista de 27 años ha sido relacionado con varios grandes del fútbol colombiano, entre ellos Millonarios, que, según información de la prensa, hace unos días habría hecho una oferta por el 50% de su pase, sin embargo, según el jugador su traspaso todavía no sería una realidad. "Hoy sigo en el Once, yo tengo contrato dos años más, hasta diciembre de 2027. Obviamente ahorita se abre el mercado, no puedo negar que han habido acercamientos, que preguntan, que demás. Pero a hoy yo sigo acá, y ya miraremos ahorita qué va a suceder."

Finalmente, el bogotano mencionó que el equipo que lo quiera debe pagar lo que pida el conjunto 'albo'. "Obviamente hay que pensar no solo en mí, sino en el club, que vuelvo y digo, he reiterado y lo he manifestado, el día que yo me vaya, yo quiero dejarle algo a la institución, yo no me quiero ir acá, no es que déjenme ir porque no quiero estar, no, no, no, yo estoy agradecido con esta institución y por ende el equipo, que si se quiere llevar a Mateo, pues que paguen", sentenció.