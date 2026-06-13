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Gol Caracol  / A la Selección Suiza le sacaron el triunfo del bolsillo en Mundial 2026; Catar igualó 1-1, al final

A la Selección Suiza le sacaron el triunfo del bolsillo en Mundial 2026; Catar igualó 1-1, al final

En el grupo B del Mundial 2026, Suiza, Catar, Bosnia y Canadá quedaron con 1 punto. Suizos y cataríes jugaron este sábado un aceptable duelo en San Francisco.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de jun, 2026
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Suiza vs Catar en el Mundial 2026
Suiza vs Catar en el Mundial 2026
AFP

La Selección de Suiza y Catar empataron 1-1, en el grupo B del Mundial 2026, luego de un aceptable compromiso jugado en el estadio de San Francisco. La apertura del compromiso mundialista fue obra de Breel Embolo, quien cobró de buena forma un penalti al minuto 17. Sin embargo, en la agonía, 90+5, los cataríes lograron la igualdad gracias a un certero cabezazo de Boualem Khoukhi.

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