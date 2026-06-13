Así quedó la tabla de posiciones en el grupo B, en el Mundial 2026, tras Catar 1-1 Suiza

Catar y su seleccionador español Julen Lopetegui evitaron la derrota sobre la bocina, con un gol en el descuento para empatar 1-1 ante Suiza, este sábado en San Francisco, en su arranque en un Grupo B del Mundial que queda totalmente igualado.

Suiza creía tener el triunfo en su mano, después de mantener casi todo el partido la ventaja que había logrado de penal con Breel Embolo en el minuto 17', pero un tanto de cabeza de Boualemen Khoukhi en el 90+4 dejó el pulso en tablas.

Todo está completamente abierto en el Grupo B después de su primera jornada, donde los cuatro equipos están igualados a todo, ya que la coanfitriona Canadá y Bosnia-Herzegovina también registraron un empate 1-1 en su duelo del viernes en Toronto.

Así quedó la tabla de posiciones en el grupo B, por el Mundial 2026:

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