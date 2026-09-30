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Gol Caracol  / Así le fue a México, tras empatar contra la Selección Colombia; no pudo con Perú

Así le fue a México, tras empatar contra la Selección Colombia; no pudo con Perú

Después de haber mostrado una buena imagen frente a la Selección Colombia, los dirigidos por Rafael Márquez no convencieron en su siguiente partido preparatorio,

Por: AFP
Actualizado: 30 de sept, 2026
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México enfrentó a Perú, tras haber empatado con la Selección Colombia, en partido preparatorio
México enfrentó a Perú, tras haber empatado con la Selección Colombia, en partido preparatorio
Getty Images

Con una alineación inédita y experimental ante Perú, el seleccionador de México, Rafael Márquez, apenas consiguió empatar 1-1 en un partido amistoso disputado ante más de 25.000 espectadores en el estadio Sports Illustrated de Nueva Jersey.

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En su segundo ensayo al mando del Tri, Márquez envió al campo una oncena titular completamente distinta a la que inició el sábado contra Colombia.

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"Fue un once nuevo en el que muchos jugaron por primera vez juntos. Lo que quería era ver jugadores en este tipo de partidos y de situaciones", dijo Márquez.

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"Yo creo en los jóvenes, por algo me atreví a poner este once con gente muy joven. La edad promedio de nosotros es de 24 años contra 29 de Perú. No sé quién más se hubiera atrevido a hacerlo", añadió.

Los cambios incluyeron los debuts del portero Oscar García, que fue titular, y en el segundo tiempo de los atacantes Santiago Sandoval y Hugo Camberos.

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El guardameta García, de 23 años, se estrenó con el Tri un mes después de haber sido reconocido como el mejor portero de la Leagues Cup.

Acción de juego entre México y Perú, en duelo de preparación.
Acción de juego entre México y Perú, en duelo de preparación.
Foto: Getty Imágenes

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En la defensa, Márquez ensayó en la lateral derecha con Jeremy Márquez, cuya posición habitual es la de centrocampista.

En mediocampo, el naturalizado de origen español Álvaro Fidalgo ocupó la posición de Gilberto Mora, pero sin poder aportar la organización y el dinamismo de la joya mexicana de 17 años.

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En el banquillo de Perú, el brasileño Mano Menezes hizo cinco cambios respecto al equipo titular que el sábado sufrió la goleada 4-1 ante Estados Unidos.

En la formación inca llamó la atención la presencia de dos viejos conocidos del fútbol mexicano: el portero Pedro Gallese y el mediocampista Yoshimar Yotún, quien fuera campeón de liga con el Cruz Azul.

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México fue dominante en el primer tiempo, pero careció de claridad, actitud, profundidad y desequilibrio.

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