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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Luis Amaranto Perea: "hay una gran diferencia, en Millonarios meten hombres y nosotros niños"

Luis Amaranto Perea: "hay una gran diferencia, en Millonarios meten hombres y nosotros niños"

El DT de Medellín, Luis Amaranto Perea, analizó lo que fue el empate 2-2 contra Millonarios este martes en el Atanasio Girardot. ¡Acá lo que dijo en rueda de prensa!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de sept, 2026
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Luis Amaranto Perea, DT del Medellín.
Luis Amaranto Perea, DT del Medellín.
Foto oficial del Medellín

Luis Amaranto Perea compareció en rueda de prensa tras el empate a dos goles de Independiente Medellín frente a Millonarios, en partido que correspondió a la cuarta jornada de la Liga BetPlay II-2026. Tras el compromiso en el Atanasio Girardot, el DT del DIM habló del desempeño de los suyos, lamentó los errores en defensa y las bajas importantes que tiene.

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"No nos está saliendo ninguna, el equipo estaba bien antes del gol, estamos encajando unos goles que nos dejan fríos. Y queda esa sensación de que con poquito el rival termina haciéndote daño, y hay una gran diferencia, ellos (Millonarios) meten hombres y nosotros metemos niños; no es lo mismo. Las bajas de ellos no tienen nada que ver con las nuestras, y nosotros debutando niños. A mí me gustaría que el equipo fuera más sólido, pero el equipo está creciendo. Pese a todos las bajas, que seguramente todos los equipos lo tienen, hay cosas por rescatar", indicó de entrada el timonel del rojo antioqueño.

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Luis Amaranto Perea, DT del Medellín, junto a Juan Guillermo Cuadrado.
Luis Amaranto Perea, DT del Medellín, junto a Juan Guillermo Cuadrado.
Foto: Colprensa

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"Sí, es cierto, y sigo pensando que no es el escenario ideal para debutar tanto niño. Yo creo que son cinco niños los que han debutado en Liga, pero esto es importante, muchos de ellos tienen sesiones de entrenamiento con nosotros, hay trabajo; están recibiendo la información. Esto pudo haber salido mal porque terminamos con tres juveniles contra un equipo mayor, pero muchas veces las desgracias de unos, son oportunidades para otros. Bienvenidos sean ellos. Que los resultados aparezcan, llevamos buena cantidad de puntos, pero los puntos en defensa, nos deja preocupados, hay que mejorar", complementó.

Por último, Perea volvió a insistir en que los suyos deben mejorar algunos detalles en el campó de juego, y dio un parte de actualidad de los lesionados del Medellín.

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"Hay que seguir trabajando, esperamos que ellos sigan mejorando en la confianza y en la comunicación sobre todo, son detalles", dijo.

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Y sobre los jugadores lesionados y su evolución, el timonel expresó: "Fabra mañana (miércoles) hace trabajo completo y es posible que entre a convocatoria. A 'Juanfer' (Quintero) va a tardar un poquito, es reciente. Loboa tiene una sobrecarga, a Córdoba le queda mitad de camino. Dar fechas es muy complicado, las lesiones musculares nunca sabes, pero con lo que tenemos le damos para adelante y le damos la confianza a los muchachos que podemos tener".

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