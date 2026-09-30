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Gol Caracol  / Parte médico de Raphinha, tras su lesión; noticias poco alentadoras para Brasil y Barcelona

Parte médico de Raphinha, tras su lesión; noticias poco alentadoras para Brasil y Barcelona

Fue figura y anotó en la victoria 4-2 de la 'canarinha' sobre Australia, en partido preparatorio, pero Raphinha no pudo terminar el juego por una molestia física.

Por: AFP
Actualizado: 30 de sept, 2026
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Raphinha, figura de la Selección Brasil y Barcelona, se lesionó en partido preparatorio
Raphinha, figura de la Selección Brasil y Barcelona, se lesionó en partido preparatorio
AFP

El extremo Raphinha fue desafectado de la selección brasileña tras sufrir un edema muscular en la parte posterior del muslo derecho y será baja para el amistoso del sábado contra India, informó este miércoles la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

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El jugador del FC Barcelona, de 29 años, fue titular el martes en la victoria de Brasil por 4-2 sobre Australia, en Brisbane, en el segundo amistoso de la Canarinha en la ventana FIFA.

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El atacante anotó de penalti en el minuto 45, pero fue sustituido en el descanso por Endrick debido a molestias en el muslo derecho.

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El jugador del Barcelona se sometió a un examen de imagen que confirmó la lesión y "por precaución y para facilitar su recuperación, el cuerpo médico decidió liberarlo de la convocatoria", explicó la CBF.

Raphinha, jugador de Brasil
Raphinha, jugador de Brasil
AFP

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La entidad añadió que no llamará a ningún futbolista para reemplazarlo de cara al amistoso del sábado contra India, en Calcuta.

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La selección dirigida por el italiano Carlo Ancelotti se reencontró con el triunfo después de empatar 1-1 con Australia en su primer encuentro de la gira, disputado en Townsville.

La victoria del martes fue el primer triunfo de Brasil desde su eliminación en los octavos de final del Mundial de 2026.

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