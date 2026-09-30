Parte médico de Raphinha, tras su lesión; noticias poco alentadoras para Brasil y Barcelona

El extremo Raphinha fue desafectado de la selección brasileña tras sufrir un edema muscular en la parte posterior del muslo derecho y será baja para el amistoso del sábado contra India, informó este miércoles la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

El jugador del FC Barcelona, de 29 años, fue titular el martes en la victoria de Brasil por 4-2 sobre Australia, en Brisbane, en el segundo amistoso de la Canarinha en la ventana FIFA.

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El atacante anotó de penalti en el minuto 45, pero fue sustituido en el descanso por Endrick debido a molestias en el muslo derecho.

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El jugador del Barcelona se sometió a un examen de imagen que confirmó la lesión y "por precaución y para facilitar su recuperación, el cuerpo médico decidió liberarlo de la convocatoria", explicó la CBF.



Raphinha, jugador de Brasil AFP

La entidad añadió que no llamará a ningún futbolista para reemplazarlo de cara al amistoso del sábado contra India, en Calcuta.

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La selección dirigida por el italiano Carlo Ancelotti se reencontró con el triunfo después de empatar 1-1 con Australia en su primer encuentro de la gira, disputado en Townsville.

La victoria del martes fue el primer triunfo de Brasil desde su eliminación en los octavos de final del Mundial de 2026.