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Gol Caracol  / A lo Diego Maradona; delantero noruego fue sancionado en Inglaterra, por marcar gol con la mano

A lo Diego Maradona; delantero noruego fue sancionado en Inglaterra, por marcar gol con la mano

Hace un par de horas se conoció la sanción a futbolista noruego, que actualmente milita en el balompié inglés; a causa de una anotación con la mano en la temporada pasada, que fue validada.

Por: EFE
Actualizado: 21 de ago, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Acción de juego en un duelo del West Bromwich Albion.
Acción de juego en un duelo del West Bromwich Albion.
Foto: AFP.

Aune Heggebo, futbolista del West Bromwich Albion, equipo del Championship (Segunda división inglesa), ha recibido una sanción de dos partidos por marcar un gol con la mano que subió al marcador y que no vio el árbitro.

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El delantero marcó el tanto en la victoria de su equipo contra el Norwich City el pasado fin de semana en el estreno del Championship.

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Heggebo remató con la mano, aparentemente de forma accidental, un centro en boca de gol, y la falta de VAR en la segunda categoría del fútbol inglés, unido a que el árbitro no vio la acción, permitió que el tanto subiera al marcador.

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La federación inglesa de fútbol (FA, por sus siglas en inglés), que es la que ha impuesto la sanción, aseguró en un comunicado que Heggebo engañó al árbitro al intentar marcar un gol con la mano. Es la primera vez en la historia de la competición que se produce una sanción así una vez acabado ya el partido.

Heggebo se perderá el segundo partido del West Brom en el Championship contra el Burnley además de la segunda ronda de la Copa de la Liga contra el Newcastle United.

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El West Brom ha escrito a la FA pidiendo explicaciones y preguntando cuál debe ser la actitud y reacción del jugador si una acción similar vuelve a pasar en el futuro.

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¡A lo Diego Maradona!

El 22 de junio de 1986, Argentina enfrentó a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México, en el Estadio Azteca. A los 51 minutos, Diego Maradona disputó un balón con el arquero Peter Shilton dentro del área y lo impactó con la mano izquierda para enviarlo al arco. El árbitro tunecino Ali Bin Nasser validó la anotación porque no observó la infracción. Argentina se puso 1-0 y posteriormente ganó 2-1.

La jugada fue contraria a las reglas porque un jugador de campo no podía marcar un gol utilizando deliberadamente la mano o el brazo. La infracción no fue sancionada durante el partido debido a que el árbitro no identificó el contacto. Después del encuentro, Maradona describió el tanto como una acción realizada “un poco con la cabeza” y “otro poco con la mano de Dios”, expresión que dio origen a su denominación. El gol quedó registrado como la primera anotación argentina del partido.

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