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Gol Caracol  / En Bayern Múnich consideran "algo cotidiano" enfermedad de Jamal Musiala; ya estaban enterados

En Bayern Múnich consideran "algo cotidiano" enfermedad de Jamal Musiala; ya estaban enterados

En el cuadro 'bávaro' hablaron respecto al futbolista alemán y sus problemas de salud, que en los últimos encuentro lo han hecho noticia mundial.

Por: EFE
Actualizado: 21 de ago, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Jamal Musiala; jugador del Bayern Múnich
Jamal Musiala; jugador del Bayern Múnich
Fotografía tomada de: AFP

El Bayern estuvo al tanto los problemas médicos del centrocampista Jamal Musiala -que se hicieron públicos después de que el jugador tuviera desvanecimientos en el campo en los dos últimos amistosos- durante toda la temporada pasada, aseguró este viernes el director deportivo, Max Eberl.

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"Lo supimos durante toda la temporada anterior. Se nos ha convertido en algo cotidiano", dijo Eberl en la conferencia de prensa previa a la Supercopa alemana que el Bayern disputará mañana contra el Borussia Dortmund.

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"Para nosotros, el choque inicial fue ya hace un tiempo. Desde entonces hemos recibido más informaciones y hemos entendido mejor la situación. Por eso, no se puede decir que haya intranquilidad entre nosotros, todo lo contrario. Ya hemos dejado atrás el tiempo en que hablamos mucho del tema internamente", dijo, por su parte, el entrenador Vincent Kompany.

Jamal Musiala
Jamal Musiala, jugador del Bayern Múnich lesionado en Mundial de Clubes - Foto:
AFP

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Musiala se desplomó en el campo en los partidos contra el Leipzig y, tres días después, contra el Heidenheim. Kompany ha asegurado que el club sabe cómo manejar la situación.

Tras el segundo incidente, Musiala explicó que sus desvanecimientos se debieron a una disfunción neurológica que ha sido diagnosticada y está siendo tratada.

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Los médicos que lo tratan aseguran que no corre riesgos adicionales jugando al fútbol, aunque los desvanecimientos pueden ocurrir en cualquier momento.

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Inicialmente, Musiala no quiso hacer público el problema y jugó sin problemas toda la temporada pasada. Los desvanecimientos recientes pueden estar relacionados con un cambio en la medicación, explicó Eberl.

Musiala no jugará mañana contra el Dortmund, pero Kompany se mostró confiado en que no será baja durante mucho tiempo y espera que pueda reaparecer en el primer partido de la Bundesliga, seis días después contra el Stuttgart.

El jugador viene de una temporada difícil no por sus problemas neurológicos sino por una lesión que sufrió en el Mundial de Clubes que hizo que fuera baja durante varios meses.

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