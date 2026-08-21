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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Johan Mojica es el hombre sensación en Europa; debut de ensueño con Getafe por la Conference League

Johan Mojica es el hombre sensación en Europa; debut de ensueño con Getafe por la Conference League

El colombiano, quien el pasado jueves dio una muestra total de buen fútbol y calidad; se llevó los reflectores y aplausos luego de anotar un gol y poner otra asistencia en su debut con Getafe.

Por: EFE
Actualizado: 21 de ago, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Johan Mojica fue gran figura con Getafe frente al Partizán en juego de 'play-offs' de la Europa League.
Johan Mojica fue gran figura con Getafe frente al Partizán en juego de 'play-offs' de la Europa League.
Foto oficial del Getafe

Johan Mojica llegó de los últimos al Getafe y se puso el primero. El lateral colombiano fue presentado el 18 de agosto junto a Enes Ünal y Francho Serrano; dos días después ya era titular en un duelo clave frente al Partizán y, noventa minutos más tarde, abandonó el Coliseum convertido en el mejor jugador del partido.

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Mojica aterrizó de pie. No necesitó periodo de adaptación ni manual de instrucciones. Dio una asistencia espléndida a Ünal en el 1-0 y, cuando el Getafe jugaba con diez y necesitaba aire, cerró el encuentro en el minuto 92 con el gol del 3-1. Desde fuera del área se sacó de la chistera un golpeo seco y certero que permitirá a su equipo viajar con un buen colchón a Belgrado.

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Allí espera una caldera, pero el Getafe ya tiene un pequeño seguro de vida. También lo ha encontrado Bordalás en una zona esencial para su fútbol. El técnico necesita laterales sacrificados, resistentes y capaces de recorrer el campo sin descanso. En la izquierda dispone ahora de Mojica y de David Cordón 'Davinchi', dos jugadores separados por dieciséis años y unidos por un mismo puesto.

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Precisamente, Mojica cumple este viernes 34; Davinchi apenas tiene 18. Uno aporta experiencia, buen golpeo y kilómetros; el otro, juventud y futuro. La mezcla promete, aunque el colombiano tomó ventaja con su exhibición ante el Partizán. Davinchi, llegado hace dos veranos desde el Recreativo, ya sabe que la competencia acaba de elevarse.

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Bordalás encuentra un puñal en la izquierda

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Bordalás no escondió su satisfacción. Mojica y Francho debutaron con la camiseta azulona en un encuentro duro, rocoso y necesitado de jugadores con oficio. Enes Ünal, que ya había disputado unos minutos ante el Alavés en el estreno liguero, también fue titular. Los tres recibieron el aplauso de su entrenador.

"Creo que hay que felicitarles porque han tenido muy pocos entrenamientos con el equipo. Han hecho un gran partido. Han trabajado muchísimo. El esfuerzo de Ünal ha sido espectacular, no solamente el gol. Mojica también, ha hecho un encuentro formidable al margen del gol, que ha sido un golazo. Franco ha hecho un grandísimo partido, no ha perdido balones y ha ayudado muchísimo. Les felicito a todos", dijo Bordalás en rueda de prensa.

Pero el hombre de la noche fue Mojica. En su primer partido se ganó el respeto de la octava afición española que sigue sus carreras desde que aterrizó en el país en 2013. Rayo Vallecano, Valladolid, Girona, Elche, Villarreal, Osasuna y Mallorca precedieron al Getafe en una trayectoria larga que ahora desemboca en el Coliseum.

Después de tantos clubes, el colombiano parece haber encontrado un entrenador a su medida. La conexión con Bordalás apunta a funcionar. Mojica ya lanzó flores al técnico durante su presentación: "Es de admirar, no es fácil mantener a un equipo de esta magnitud tantos años a este nivel y con este premio tan grande que se han ganado, que es participar en el torneo del jueves".

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La primera prueba le dio la razón. Mojica encaja en ese Getafe intenso, solidario e incómodo que ha construido Bordalás. Corrió, defendió, asistió y marcó. Pocas maneras mejores existen de presentarse.

Su próxima estación será el Racing de Santander. El domingo, de nuevo en el Coliseum, el Getafe buscará levantarse del 3-0 encajado frente al Alavés en la primera jornada. Mojica apunta otra vez al costado izquierdo. En un solo partido se ganó el puesto, el aplauso de la grada y un regalo anticipado de cumpleaños.

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