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Gol Caracol  / A México le surgió un problema para el partido contra Corea del Sur por el Mundial 2026

A México le surgió un problema para el partido contra Corea del Sur por el Mundial 2026

Si bien ganó en el debut, derrotando 2-0 a Sudáfrica, no todo es 'color de rosa' para la Selección de México y el director técnico deberá 'tomar cartas en el asunto'.

Por: EFE
Actualizado: 13 de jun, 2026
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La Selección de México debutó con victoria sobre Sudáfrica en el Mundial 2026
La Selección de México debutó con victoria sobre Sudáfrica en el Mundial 2026
AFP

Javier 'Vasco' Aguirre, seleccionador de México, trabajó con el objetivo de elegir al zaguero que sustituirá ante Corea del Sur a César Montes, ya que éste fue expulsado en el partido de inauguración ante Sudáfrica.

La opción más viable para ocupar el lugar del defensa del Locomotiv de Moscú es Edson Álvarez, uno de los hombres de confianza del 'Vasco', pero que ante la poca actividad que tuvo con el Fenerbahçe de la liga turca, no estuvo a punto para estar en el 11 que superó a Sudáfrica por 2-0 el pasado jueves en el estadio Azteca o Ciudad de México.

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Las opciones que tiene el seleccionado local son limitadas por la manera en la que Aguirre conformó la lista de los 26 jugadores, en la que entre los defensas centrales cuenta sólo con Johan Vázquez, estelar del Génova, César Montes, Israel Reyes y Álvarez.

Este sábado se le vio a Javier Aguirre intercambiar ideas con su cuerpo técnico largo rato, mientras los jugadores trotaban alrededor de la cancha del Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol, al sur de la capital mexicana.

A pesar de la victoria en el primer partido de la Copa del Mundo, la manera en la que el equipo perdió la idea en el segundo tiempo, en el que jugó varios minutos contra un rival con 9 futbolistas, dejó cierta incertidumbre en el seleccionador, quien reconoció que a varios de sus jugadores les pesó el debut.

México vs Sudáfrica en el Mundial 2026
México vs Sudáfrica en el Mundial 2026
AFP

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La decisión para encontrar al relevo será determinante ante un equipo rápido, como suele ser Corea del Sur, ya que Álvarez tiene entre sus virtudes la buena ubicación y fuerza, pero no velocidad.

La selección mexicana viajará a inicios de la siguiente semana a Guadalajara, donde chocará con Corea del Sur el próximo jueves en duelo en el que buscará quedarse en solitario en el liderato del grupo A.

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Luego de la primera fecha, los dirigidos por Aguirre suman tres puntos, los mismos que los asiáticos, pero aparecen en la cima gracias a su mejor diferencia de goles.

En el fondo del grupo les siguen República Checa y Sudáfrica sin puntos.

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