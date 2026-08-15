Síguenos en:
Tendencias:
FUTBOL COLOMBIANO
JHON ARIAS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
AMERICA DE CALI
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / ¿A Enzo Fernández no lo quieren ni en el Chelsea?; sufrió abucheo de la afición 'blue'

¿A Enzo Fernández no lo quieren ni en el Chelsea?; sufrió abucheo de la afición 'blue'

El futbolista argentino sufrió el rechazo de la hinchada de Chelsea, que no está muy contenta con Enzo Fernández. Todo quedó registrado en video.

Por: AFP
Actualizado: 15 de ago, 2026
Comparta en:
Enzo Fernández en duelo con el Chelsea.
Enzo Fernández en duelo con el Chelsea.
Foto: AFP.

El argentino Enzo Fernández fue abucheado este sábado por aficionados del Chelsea en su entrada al campo desde el banquillo en el partido amistoso ganado por los Blues por 3-1 ante la Real Sociedad española, disputado en el estadio londinense de Stamford Bridge.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Con esos abucheos, ese sector de la hinchada del club inglés mostró su enfado con el internacional albiceleste por haber expresado en el final de la pasada temporada su deseo de abandonar la entidad.

Jamal Musiala Bayern Múnich
Gol Caracol

Susto en Bayern Múnich; compañero de Luis Díaz, mareado y descompensado en pleno partido

Luis Javier Suárez, delantero del Sporting Lisboa.
Colombianos en el exterior

¿Luis Javier Suárez perdió la titularidad en Sporting Lisboa?; "no está en las mejores condiciones"

Últimas noticias

Así fue la formación del Real Madrid contra Ferencváros, en duelo de preparación.
Gol Caracol

Schalke 04 vs. Real Madrid, EN VIVO; hora y dónde ver el partido de preparación

Alavés vs. Getafe.
Gol Caracol

Así fue el minuto de silencio por el terremoto en Colombia en el primer partido de LaLiga 2026-27

Pero el mediocampista, que fue suplente y en el minuto 62 sustituyó a Reece James, también fue aplaudido por otra parte de la grada.

Publicidad

Según la prensa, el Chelsea fijó en 120 millones de libras (162 millones de dólares) la cantidad necesaria para traspasar al jugador, aunque no ha recibido ofertas a esa altura en la actual ventana de fichajes de la pretemporada.

Fernández, de 25 años, marcó además en la remontada de Argentina sobre Inglaterra en semifinales del reciente Mundial, unos días antes de ser expulsado en la final perdida ante España.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

El amistoso de este sábado sirvió también para el estreno como local en Stamford Bridge del fichaje estrella del club, Morgan Rogers, que fue el autor del primer tanto de su equipo.

Publicidad

Jon Aramburu igualó provisionalmente antes del descanso, pero en la segunda mitad los Blues se impusieron con un doblete de su jugador brasileño João Pedro.

Relacionados

Enzo Fernández

Chelsea

Publicidad

Publicidad

Publicidad