Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Vea el gol de Breel Embolo, en Suiza vs. Catar, por el Mundial 2026

Vea el gol de Breel Embolo, en Suiza vs. Catar, por el Mundial 2026

El futbolista suizo demostró mucha frialdad tras los doce pasos, y de gran manera abrió el marcador ante Catar en el segundo juego del Grupo B del Mundial 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de jun, 2026
Comparta en:
Suiza vs Catar en el Mundial 2026
Suiza vs Catar en el Mundial 2026
AFP

Muy temprano en el compromiso entre Suiza vs Catar por el Grupo B del Mundial 2026, los 'rossocrociati' se fueron arriba del marcador muy temprano, tras una falta dentro del área.

En el primer cuarto del partido, el juez central sancionó pena máxima para Suiza, que desde los doce pasos el delantero Breel Embolo con mucha frialdad pateó al costado derecho del guardameta y puso la fiesta en el estadio de California, Estados Unidos.

Atlético Bucaramanga confirmó a su nuevo entrenador para la Liga BetPlay II-2026
Fútbol Colombiano

Fuerte denuncia contra Bucaramanga; "vulnera los derechos laborales de los jugadores"

La Selección Inglaterra alista su debut para el Mundial 2026.
Gol Caracol

Final feliz para la Selección Inglaterra; la policía recuperó los guayos y balones que les robaron

Vea aquí el gol:

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Selección Suiza

Selección Catar

Mundial 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad