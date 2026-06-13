Vea el gol de Breel Embolo, en Suiza vs. Catar, por el Mundial 2026

Muy temprano en el compromiso entre Suiza vs Catar por el Grupo B del Mundial 2026, los 'rossocrociati' se fueron arriba del marcador muy temprano, tras una falta dentro del área.

En el primer cuarto del partido, el juez central sancionó pena máxima para Suiza, que desde los doce pasos el delantero Breel Embolo con mucha frialdad pateó al costado derecho del guardameta y puso la fiesta en el estadio de California, Estados Unidos.

Vea aquí el gol: