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Cuándo juega Colombia vs. México en la fecha FIFA del mes de septiembre; todos los detalles

Se confirmó el partido de preparación entre la Selección Colombia y la Selección de México en el mes de septiembre. Agéndese cuándo es el partido y dónde verlo por TV.

Por: EFE
Actualizado: 30 de jul, 2026
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Colombia vs México
México
FCF

La selección mexicana enfrentará a la Selección Colombia el próximo 26 de septiembre en Baltimore (Estados Unidos), en el debut de Rafael Márquez como seleccionador del 'tri' y de cara a la Copa Mundo de 2030.

La Federación Mexicana de Fútbol confirmó el partido que pondrá frente a frente a dos de los 12 primeros seleccionados del ránking de la FIFA, ya que México está en el décimo lugar y Colombia en el undécimo.

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¿Colombia vs. México dónde verlo por TV?

Este encuentro válido por la primera de las dos fechas FIFA que habrán en lo que resta de año, podrá vivirlo por la pantalla de Gol Caracol, DITU y Gol Caracol.com en el siguiente link: www.golcaracol.com donde además encontrará el minuto a minuto del encuentro, las jugadas virales, golazos, la crónica del partido y las reacciones de los protagonistas.

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Rafa Márquez, figura del Barcelona español entre el 2003 y el 2010, relevó a Javier Aguirre como seleccionador mexicano luego de haber sido su asistente en el pasado Mundial, en el que el Tri avanzó hasta los octavos de final, fase en la que fue eliminado por Inglaterra.

Ahora, el estratega pretende hacer crecer al equipo con una mezcla de veteranos y novatos, con el objetivo de llegar por lo menos a cuartos de final en el Mundial de 2030.

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Colombia y México se han enfrentado 29 veces, con 10 triunfos para cada uno y nueve empates, aunque la última vez que jugaron los sudamericanos golearon a México por 4-0, el 11 de octubre del año pasado en un amistoso.

Después de ese partido, México enfrentará el 29 de septiembre a Perú en Harrison, New Jersey, en otro amistoso que forma parte de la gira anual de los mexicanos por Estados Unidos, que continuará el 6 de octubre ante Chile en Los Angeles.

Esos tres juegos le servirán a Márquez de preparación para un partido de la Nations League de la Concacaf, en noviembre próximo ante un rival aún no definido.

Aunque fue eliminado en la fase de los 16 mejores, México dejó una buena impresión en el pasado Mundial, al ganar sus tres partidos de grupo y eliminar a Ecuador en dieciseisavos de final, en duelos en los que no recibió goles.

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Ante Inglaterra perdió por 3-2 en un encuentro en el que terminó con un hombre de más en la cancha con acoso sobre el rival, con una admirable defensa.

Al sacar conclusionesde la prewsentación en el torneo con sede en México, Estados Unidos y Canadá, , Javier Aguirre destacó que en su proceso rescata el amor de los jugadores mexicanos por vestir la camiseta de la selección, lo cual deja de herencia a Márquez.

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