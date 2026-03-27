A qué hora juega HOY Argentina vs. Mauritania en partido de preparación y dónde verlo EN VIVO por TV

La Selección Argentina tendrá HOY viernes 27 de marzo un duelo de preparación contra su similar de Mauritania, pensando en lo que será el Mundial 2026. La actual campeona del mundo debía jugar por estas fechas la Finalissima frente a España, pero debido a la imposibilidad de acordar una sede, y tras descartarse a Catar, la UEFA decidió cancelar la misma.

Lo cierto es que desde la 'albiceleste' resolvieron y programaron un par de amistosos, uno de ellos frente a 'Al-Murabitun', mismo que se llevará a cabo en La Bombonera.

Opiniones de los protagonistas

"El partido (de la Finalissima) se tenía que jugar el 27 en Catar, eso estaba clarísimo. Todo lo otro es una polémica que no tiene sentido. Nosotros a partir de ahí empezamos a buscar rivales porque no teníamos nada concreto, y eso da la pauta de que no fue algo pensado", dijo en primera instancia Lionel Scaloni, entrenador de Argentina.

Jugadores de la Selección Argentina en un partido rumbo al Mundial 2026. Getty

El timonel de la 'albiceleste' agregó: "Hay que sacar lo positivo, y esto es positivo. Tenemos dos partidos amistosos en los cuales hay que respetar a los rivales. Son partidos para jugar y ver a los chicos que merecen una oportunidad. Y, por qué no, ganarse un sitio o pelearlo para el Mundial".



Recordemos que la bicampeona de América y actual campeona del mundo, Argentina, integra el Grupo J junto a Argelia, Jordania y Austria. Su debut en la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá está pactado para el 16 de junio ante el seleccionado africano en Kansas City.



A qué hora juega HOY Argentina vs. Mauritania en partido de preparación

En ese orden de ideas, este duelo de fogueo entre sudamericanos y africanos, está pactado para HOY viernes 27 de marzo, en horario de las 6:15 de la tarde en Colombia y se podrá ve EN VIVO en TV por la señal de DSports-610 o vía ONLINE en DGO.

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Además, en este portal podrá encontrar las jugadas virales, golazos y la crónica del compromiso de preparación.