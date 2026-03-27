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Gol Caracol  / A qué hora juega HOY Argentina vs. Mauritania en partido de preparación y dónde verlo EN VIVO por TV

A qué hora juega HOY Argentina vs. Mauritania en partido de preparación y dónde verlo EN VIVO por TV

La vigente campeona del mundo, la Selección Argentina, recibirá en La Bombonera a Mauritania en duelo de fogueo. ¡No se lo pierda HOY y agéndese!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de mar, 2026
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Argentina recibe a Mauritania en duelo de preparación.
Argentina recibe a Mauritania en duelo de preparación.
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