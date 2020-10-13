Gol Caracol Arsene Wenger
Arsene Wenger
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A qué hora juega HOY Arsenal vs. Atlético de Madrid por un lugar en la final de Champions League
Arsenal y Atlético de Madrid se enfrentan HOY en el Emirates Stadium, por la vuelta de las semifinales de la Champions League. La serie entre 'gunners' y 'colchoneros' está 1-1.
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Pep Guardiola y Mikel Arteta en un nuevo 'mano a mano' por Premier League
Pep Guardiola y Mikel Arteta han sido elegidos entre los candidatos a mejor entrenador del mes de agosto en la Premier League, junto a Jurgen Klopp, Ange Postecoglou y David Moyes.
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Arsene Wenger no se guardó ni un halago para Lionel Messi y destacó la clave de su alto nivel
El director técnico de desarrollo de la FIFA, Arsene Wenger, habló del argentino Lionel Messi y lo analizó al detalle, destacando cada una de sus virtudes.
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Arsène Wenger y su opinión sobre "concentrarse en competir" o "pensar en manifestaciones políticas"
El Director de desarrollo en la FIFA, Arsène Wenger, no ocultó su punto de vista con relación a estos temas que han causado cierto revuelo en Qatar 2022.
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Arsène Wenger y un parte de tranquilidad: "Me dijeron que Pelé no corría peligro"
En medio de tantas noticias sobre el estado de salud de Pelé, el exentrenador francés dio una información positiva sobre la leyenda del fútbol.
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Murió la Reina Isabel II, una hincha declarada del Arsenal
Este jueves falleció la reina Isabel II, en el Castillo de Balmoral (Escocia). Fue particular verla en los estadios y grandes eventos del fútbol mundial. Arsenal, su equipo.
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"Luis Díaz puede marcar y crear goles; me gusta mucho": Arsene Wenger se sumó a los elogios
El extécnico de Arsenal destacó las cualidades del 'guajiro'; aseguró que tiene un rol importante en Liverpool y que podría ayudar a ganar la Premier League.
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Arsene Wenger: "El formato del fútbol actual no sirve, queremos optimizar el mismo para todos"
El exentrenador de Arsenal habló sobre los calendarios que se manejan internacionalmente, mencionando que esperan mejorar el balompié del futuro.
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Arsene Wenger sí 'se le mide': “Yo asumiría el riesgo de un Mundial cada dos años”
El técnico francés se refirió a la polémica idea que hay sobre un certamen orbital más seguido, y no cada cuatro años.
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Pep Guardiola: "La Copa del Mundo es increíble, si pudiera verla cada dos años sería bueno"
El entrenador español del Manchester City se refirió a la idea de Arsene Wenger y los cambios que tienen pensados para el futuro del fútbol.