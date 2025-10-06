Síguenos en::
Tendencias:
LUIS DÍAZ FIGURA
JAMES RODRÍGUEZ
CONVOCATORIA SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección clasificada al Mundial 2026 y la preocupación que los agobia; los tiene en vilo

Selección clasificada al Mundial 2026 y la preocupación que los agobia; los tiene en vilo

Dicho combinado clasificado al Mundial 2026 no ocultó su nerviosismo por un aspecto en particular; esperan que la política no interfiera en esta decisión. ¡Atentos!

Por: EFE
Actualizado: 6 de oct, 2025
Comparta en:
Trionda es el balón oficial para el Mundial 2026.
Trionda es el balón oficial para el Mundial 2026.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad