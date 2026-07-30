Independiente Santa Fe se juega, este jueves 30 de julio, su opción de continuar en la Copa Sudamericana, ya que enfrenta la vuelta de los 'play-offs' contra Caracas, en Venezuela. El rojo bogotano confía en realizar un buen compromiso en tierras vecinas para avanzar a los octavos de final.

¿Cómo va la serie de este enfrentamiento?

Los dirigidos por Pablo Repetto lograron imponerse en la ida en el estadio Nemesio Camacho El Campín por marcador de 2-0, gracias a las anotaciones de Hugo Rodallega y Franco Fagúndez. Santa Fe mostró un rendimiento colectivo sólido y estuvo 'letal' en el ataque, por lo que esas mismas cualidades espera ejecutarlas en el decisivo encuentro de este jueves en el Metropolitano de Lara.

Hugo Rodallega celebra gol con Santa Fe AFP

Por el lado de Caracas, el objetivo es aprovechar la localía, contrarrestar las virtudes del 'león' y aprovechar las suyas para darle vuelta al tablero. La tarea no será fácil, pero están dispuestos a enfrentar el reto.



Estos son los convocados de Santa Fe para el juego del 'copero' internacional:

Estos son los convocados del León 🦁 para afrontar el duelo ante Caracas FC 🇻🇪 por los Playoffs - Vuelta de @Sudamericana 🏆#VamosSantaFe pic.twitter.com/LCb6mFQaIY — Independiente Santa Fe (@SantaFe) July 30, 2026

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A qué hora juega HOY Caracas vs. Santa Fe por la Copa Sudamericana y dónde verlo EN VIVO por TV

En ese orden de ideas, el compromiso de vuelta de los 'play-offs' de la 'otra mitad de la gloria' entre los 'avileños' y los 'cardenales' está previsto a jugarse HOY jueves 30 de julio, en el estadio Metropolitano de Lara, y tiene un horario establecido de las 7:30 de la noche, en Colombia.

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Los fanáticos podrá seguir y ver EN VIVO por TV este partido por la señal de 'DSports' y 'DGO'. Además, en este portal: www.golcaracol.com encontrará un minuto a minuto del duelo, los golazos, las jugadas virales, la crónica del partido y las reacciones de los protagonistas para que se agende y no se pierda nada.

Hay que indicar que el ganador de la llave entre Santa Fe y Caracas FC se enfrentará a River Plate, en los octavos de final.