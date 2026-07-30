Jhon Lucumí y el dinero que tiene listo club de la Serie A para quitárselo a Bologna

Los rumores en el actual mercado de pases en Europa está en su 'apogeo', teniendo a varios jugadores colombianos en ese listado de nombres. De los que no paran de sonar con un posible cambio de equipo para la temporada que se avecina es el de Jhon Lucumí. ¿Lo dejará salir el Bologna?

El defensor central colombiano tuvo regularidad en la campaña anterior de la Serie A con los 'rossoblù', y en el reciente Mundial en Estados Unidos, México y Canadá fue uno de los grandes destacados de la Selección Colombia, combinado que llegó hasta los octavos de final, siendo eliminada en la tanda de los penaltis por Suiza 4-3 luego del 0-0 en e tiempo reglamentario y la prórroga.

Volviendo al tema que compete a Lucumí, el oriundo de la ciudad de Cali está en la mira de otra escuadra del fútbol italiano que disputará la Champions League. Hasta se conoció el dinero que pagaría dicho equipo para hacerse con los servicios deportivo del zaguero de nuestro país.



Jhon Lucumí; jugador de la Selección Colombia Fotografía de: AFP

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¿Qué equipo de la Serie A quiere fichar a Jhon Lucumí y cuánto pagaría por él al Bologna?

Así las cosas, es el Como, elenco entrenado por el español Cesc Fàbregas, el que está dispuesto a cancelar una buena cantidad de dinero por Jhon Jáner.

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Según informó el reconocido periodista italiano, Nicolo Schira, dicho equipo "está listo para ofrecer 22 millones de euros a Bologna para intentar fichar a Jhon Lucumí, quien está dispuesto a dejar al 'rossoblù' este verano", escribió en su cuenta en la plataforma social, 'X'.

Y es que, por la participación histórica del Como en el máximo torneo de clubes en el 'viejo continente', está en la búsqueda de reforzar todas sus líneas, siendo una de ellas la parte posterior. Además del nombre de Lucumí, otro jugador de la Selección Colombia también ha sido vinculado con este club, tal es el caso de Dávinson Sánchez, compañero en la zaga de la 'tricolor' del exDeportivo Cali y Genk.

#Como are ready to offer €22M to #Bologna to try to sign Jhon #Lucumì, who is ready to leave Rossoblù this summer. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 29, 2026

Por lo tanto, ahora sólo queda esperar a ver cómo terminan estos rumores de la ventana de transferencias en Europa, si el Como apuesta ese dinero por Lucumí, y si el Bologna decide aceptarlo.