Partidos EN VIVO HOY 30 de julio del 2026: horarios y programación por TV

Este jueves, el calendario futbolero trae más acción con la vuelta de los 'play-offs' de la Copa Sudamericana, y aquí Santa Fe, que visita a Caracas FC, espera aprovechar la ventaja conseguida en la ida para instarle en los octavos de final. También juega Boca Juniors, que tiene en sus filas a colombianos Álvaro Montero y Sebastián Villa.

Igualmente, hay actividad en la Copa BetPlay, en la Liga II-2026 y el Brasileirao.

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 30 de julio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada



Partidos EN VIVO HOY, jueves 30 de julio del 2026:

Equipos Horario Competición Transmisión por TV Envigado vs. Once Caldas 3:30 p.m. Copa BetPlay Win Talleres Córdoba vs. Vélez Sarsfield 5:00 p.m. Primera División Argentina Disney+ Premium, Fanatiz Gremio vs. Bolívar 5:00 p.m. Copa Sudamericana Disney+ Premium, ESPN Corinthians vs. Atlético Paranaense 5:30 p.m. Brasileirao Win Independiente vs. Newell's Old Boys 7:15 p.m. Primera División Argentina TyC Sports Internacional, Fanatiz O'Higgins vs. Boca Juniors 7:30 p.m. Copa Sudamericana Disney+ Premium, ESPN Caracas FC vs. Santa Fe 7:30 p.m. Copa Sudamericana DSports - DGO Bucaramanga vs. Llaneros 8:00 p.m. Liga BetPlay II-2026 Win+