Partidos EN VIVO HOY 30 de julio del 2026: horarios y programación por TV

Este jueves, el calendario futbolero trae más acción con la vuelta de los 'play-offs' de la Copa Sudamericana, y aquí Santa Fe, que visita a Caracas FC, espera aprovechar la ventaja conseguida en la ida para instarle en los octavos de final. También juega Boca Juniors, que tiene en sus filas a colombianos Álvaro Montero y Sebastián Villa.
Igualmente, hay actividad en la Copa BetPlay, en la Liga II-2026 y el Brasileirao.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 30 de julio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada
Partidos EN VIVO HOY, jueves 30 de julio del 2026:
|Equipos
|Horario
|Competición
|Transmisión por TV
|Envigado vs. Once Caldas
|3:30 p.m.
|Copa BetPlay
|Win
|Talleres Córdoba vs. Vélez Sarsfield
|5:00 p.m.
|Primera División Argentina
|Disney+ Premium, Fanatiz
|Gremio vs. Bolívar
|5:00 p.m.
|Copa Sudamericana
|Disney+ Premium, ESPN
|Corinthians vs. Atlético Paranaense
|5:30 p.m.
|Brasileirao
|Win
|Independiente vs. Newell's Old Boys
|7:15 p.m.
|Primera División Argentina
|TyC Sports Internacional, Fanatiz
|O'Higgins vs. Boca Juniors
|7:30 p.m.
|Copa Sudamericana
|Disney+ Premium, ESPN
|Caracas FC vs. Santa Fe
|7:30 p.m.
|Copa Sudamericana
|DSports - DGO
|Bucaramanga vs. Llaneros
|8:00 p.m.
|Liga BetPlay II-2026
|Win+
Publicidad
Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.