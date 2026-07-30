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Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 30 de julio del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 30 de julio del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY jueves 30 de julio, con acción en la Copa BetPlay, la Copa Sudamericana y la Liga de Brasil. ¡Agéndese y no se lo pierda!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de jul, 2026
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Hugo Rodallega celebra gol con Santa Fe.
Hugo Rodallega celebra gol con Santa Fe.
AFP

Este jueves, el calendario futbolero trae más acción con la vuelta de los 'play-offs' de la Copa Sudamericana, y aquí Santa Fe, que visita a Caracas FC, espera aprovechar la ventaja conseguida en la ida para instarle en los octavos de final. También juega Boca Juniors, que tiene en sus filas a colombianos Álvaro Montero y Sebastián Villa.

Igualmente, hay actividad en la Copa BetPlay, en la Liga II-2026 y el Brasileirao.

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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 30 de julio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada

Partidos EN VIVO HOY, jueves 30 de julio del 2026:

Equipos HorarioCompeticiónTransmisión por TV
Envigado vs. Once Caldas3:30 p.m.Copa BetPlayWin
Talleres Córdoba vs. Vélez Sarsfield5:00 p.m.Primera División ArgentinaDisney+ Premium, Fanatiz
Gremio vs. Bolívar5:00 p.m.Copa SudamericanaDisney+ Premium, ESPN
Corinthians vs. Atlético Paranaense5:30 p.m.BrasileiraoWin
Independiente vs. Newell's Old Boys7:15 p.m.Primera División ArgentinaTyC Sports Internacional, Fanatiz
O'Higgins vs. Boca Juniors7:30 p.m.Copa SudamericanaDisney+ Premium, ESPN
Caracas FC vs. Santa Fe7:30 p.m. Copa SudamericanaDSports - DGO
Bucaramanga vs. Llaneros8:00 p.m.Liga BetPlay II-2026Win+
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