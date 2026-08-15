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Gol Caracol  / Atlético Nacional respira por Lucas González; Independiente ya firmó a otro entrenador

Atlético Nacional respira por Lucas González; Independiente ya firmó a otro entrenador

Luego de varios rumores que vinculaban a Lucas González, DT de Nacional, Independiente de Avellaneda anunció a su nuevo timonel en el fútbol argentino.

Por: EFE
Actualizado: 15 de ago, 2026
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Lucas González, director técnico de Atlético Nacional, en el partido contra Jaguares por la Liga BetPlay II-2026
Lucas González, director técnico de Atlético Nacional, en el partido contra Jaguares por la Liga BetPlay II-2026
Colprensa

Jadson Viera, exdirector técnico del Nacional de Montevideo, firmó este sábado el contrato para ser el nuevo entrenador del Club Atlético Independiente, informó la entidad argentina.

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"El nuevo DT ya puso la firma y recorrió las instalaciones junto a su cuerpo técnico. ¡Bienvenido a Independiente, Jadson Viera!", publicó el Rojo de Avellaneda en un mensaje en redes sociales.

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Viera, quien el 4 de agosto cumplió 45 años, reemplaza a Gustavo Quinteros, despedido el pasado jueves ante el mal desempeño del plantel.

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Nacido en el sur de Brasil y nacionalizado uruguayo, Viera jugó desde 2001 como defensa en, entre otros, el Danubio uruguayo, el Atlante mexicano, el Lanús argentino y el Vasco da Gama brasileño, hasta su retiro como jugador en 2017.

Jadson Viera, nuevo DT de Independiente.
Jadson Viera, nuevo DT de Independiente.
Independiente.

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Luego se desempeñó como entrenador en el fútbol uruguayo, en el Boston River (2024-2025) y en Nacional, club del que se desvinculó en marzo pasado.

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Según informó la prensa argentina, Viera firmó con Independiente un contrato por un año, con una cláusula de salida a finales de este año, teniendo en cuenta que en octubre próximo se realizarán elecciones en el club de Avellaneda y que, a partir de diciembre, habrá una nueva gestión.

El jueves pasado, la comisión directiva del 'Rojo' tomó la decisión de desvincular a Quinteros tras la derrota de Independiente por 4-0 ante Atlético Tucumán en los octavos de final de la Copa Argentina.

Tras ese partido, Quinteros, exentrenador de las selecciones de Bolivia y Ecuador, expresó en rueda de prensa que ni los jugadores ni el cuerpo técnico eran "responsables de una continuidad de fracasos en un club tan grande como Independiente, que hace años no gana títulos".

El entrenador cuestionó la falta de incorporaciones acordadas con los dirigentes del club: "No llegó ningún jugador de los que habíamos quedado de acuerdo con la dirigencia que iba a llegar".

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Quinteros, quien había asumido como director técnico del Independiente el 19 de septiembre de 2025, dirigió 32 partidos oficiales entre el Torneo Apertura, el Clausura y la Copa Argentina, con catorce victorias, ocho empates y diez derrotas.

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