Tragedia de Diogo Jota; "nunca pensé que algo me asustaría de volver a Liverpool"

Mohamed Salah, jugador egipcio del Liverpool, aseguró este viernes 4 de julio que " type="text/html" data-cms-ai="0">va a ser "difícil de aceptar" que su compañero Diogo Jota, fallecido el jueves anterior en un accidente de tráfico en España, no esté más.

"Estoy sin palabras. Hasta ayer (jueves), no pensaba que podría haber algo que me asustara de volver a Liverpool tras las vacaciones. Los compañeros vienen y van, pero no así. Va a ser increíblemente difícil de aceptar que Diogo no vaya a estar ahí cuando volvamos", dijo Mohamed Salah en un conmovedor mensaje en su perfil personal de Instagram.

El artillero egipcio, de 33 años, ha compartido vestuario en Anfield desde la llegada del portugués en 2020 procedente del Wolverhampton Wanderers.

"Mis pensamientos están con su mujer, sus hijos y, por supuesto, sus padres, que han perdido de golpe a sus hijos. Aquellos cercanos a Diogo y a su hermano André necesitan todo el apoyo que se pueda darles. Nunca serán olvidados", añadió una de las actuales figuras de los 'reds'.

Publicidad

¿Cómo murió Diogo Jota, compañero de Luis Díaz en Liverpool?

El internacional Diogo Jota, de 28 años, y su hermano André, de 25, fallecieron en la madrugada del jueves 3 de julio en un accidente de tráfico ocurrido en la A52, en Cernadilla (Zamora, España), una noticia que conmocionó a Portugal y al mundo del fútbol.

Sus cuerpos llegaron anoche a la localidad de Gondomar (próxima a Oporto), donde está previsto su velatorio y entierro, según medios locales.

Publicidad

Imágenes distribuidas por el canal informativo luso 'SIC Notícias' muestran cómo sus restos mortales llegaron a última hora de este jueves en dos coches fúnebres, mientras eran aplaudidos por decenas de locales.

El canal precisó que fueron encaminados a la Capilla de la Resurrección.

El funeral para despedir a los hermanos se celebrará este sábado a las 10.00 hora local (una hora menos GMT) en la Iglesia Matriz de Gondomar, según confirmó una fuente de la Cámara Municipal a Lusa, para posteriormente trasladar los restos hasta el cementerio de la localidad.

Diogo Jota y Luis Díaz. Getty Images.

El mensaje que le dedicó Luis Díaz a Diogo Jota

" type="text/html">"No tengo palabras… Me duele en el alma. No solo por lo que fue en la cancha, sino por la persona que fue fuera de ella. Hay gestos que uno nunca olvida, y Diogo tuvo uno conmigo que me acompañará toda la vida. Mi abrazo está con Rute, sus tres hijos y su familia. Descansen en paz, Diogo y André", expresó el guajiro en su perfil de 'Instagram'.